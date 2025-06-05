Про це йдеться в матеріалі УНІАН про ринок нерухомості в умовах війни. Його цитує 24 Канал.

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Чому зараз час покупця

За словами експрезидента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піти, зараз саме той момент, коли покупець може вести перемовини на свою користь.

Особливо, коли у вас є власні кошти, без додаткових фінансувань, наприклад, за державними програмами. Ціна в оголошенні не остаточна,

– наголошує експерт.

Та додає, що ті, хто планує придбання житла, мають добру можливість домовитися на вигідніших умовах. А от продавці мають вирішити, наскільки їм терміново потрібні гроші, а також які в них плани далі. В цій ситуації шанс більше на стороні покупця.



Покупець житла зараз у вигідніших умовах, ніж продавець / Фото Pexels

Яка ситуація зміниться після завершення війни

Експерт також зазначив, що у випадку припинення бойових дій ситуація на ринку не зміниться миттєво. Адже навіть стабілізація не гарантує швидких зрушень – будь-які зміни розвиватимуться поступово.

Навіть якщо завтра домовляються про припинення вогню, то різких змін не буде. Ринок реагуватиме поступово. Тому якщо щось зміниться, то перші зрушення відчуємо не раніше, ніж через 2 – 3 місяці, тобто десь ближче до серпня – вересня,

– пояснив Юрій Піта.

Стабільність домовленостей ще треба буде перевірити часом. Люди не поспішатимуть з купівлею, доки не переконаються в надійності ситуації.

Окрему увагу він звернув на тенденцію скорочення кількості пропозицій. Попри наявність зацікавлених покупців, все менше власників готові виставляти житло на продаж. А це у перспективі означає подальше зростання цін на нерухомість.

На думку експерта, саме обмежена кількість об'єктів і відсутність поспіху у продавців можуть стати чинниками подорожчання житла в окремих містах і сегментах ринку.