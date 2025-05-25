Що буде з цінами на квартири в новобудовах влітку 2025 року, 24 Канал розповідає з посиланням на коментарі девелоперських компаній "РБК-Україна".

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Прогнози експертів щодо цін на квартири влітку

За прогнозами забудовників, попит на квартири в новобудовах і надалі зростатиме. А це, ймовірно, супроводжуватиметься підвищенням цін на житло. Відповідно обвалу цін не очікують.

За словами керуючого партнера групи компаній DIM Олександра Насіковського, у 2024 році ціни на житло бізнес- та преміумкласу в проєктах компанії підвищились на 10 – 15%, а в сегменті комфорт-класу – до 10%.

У 2025 році очікується подальше зростання вартості на 10 – 15% залежно від класу нерухомості,

– зазначив Насіковський.

У компанії РІЕЛ також повідомляють про підвищення вартості помешкань у новобудовах – у межах 15 – 20%.

Найбільше подорожчання очікується на Заході України, зокрема у Львові, де вартість квадратного метра може наблизитися до київського рівня,

– заявив Ростислав Мельник із РІЕЛ.



Найбільше подорожчання житла очікують у західних регіонах, зокрема у Львові / Фото Pexels

У компанії додали, що ринок водночас є вразливим до зовнішніх чинників: "Влітку 2025 року залишатиметься нестабільним, бо ми залежимо не лише від ситуації на фронті, а й від загального геополітичного контексту".

Деякі девелопери поки що утримуються від підвищення цін, попри економічні передумови. У компанії ENSO зазначають: "З економічного погляду, ми вже мали б підвищити ціни. Але питання в тому, чи готовий ринок? Скоріш за все, ринок відкладе подорожчання, і підвищуватимемо ціни вже при пожвавленні попиту. Ми не зможемо уникнути подорожчання, просто це буде пізніше".

Де зараз найвищі ціни на первинне житло

Станом на травень 2025 року найвищі ціни на квартири в новобудовах фіксують в Ужгороді (1 100 доларів за квадрат), Києві (1 290) та Львові (1 350). Найдоступніше житло в Запоріжжі (610 доларів за квадрат), Сумах (620) та Харкові (670).