Про актуальні ціни на квартири Львова 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Ціни на квартири в новобудовах

Квадратний метр у новобудовах Львова коштує у середньому 40 тисяч гривень (на 8% більше, ніж було пів року тому), якщо йдеться про економжитло, 49 тисяч (на 4% більше, ніж пів року тому) – у житлі комфорт-класу, 59 тисяч (без змін за останні 6 місяців) – у секторі бізнес.

Середні ціни на первинці від забудовників за районами:

Личаківський – 71,4 тисячі гривень за квадрат;

тисячі гривень за квадрат; Франківський – 63,5 тисячі;

Залізничний – 58,6 тисячі;

Шевченківський – 52,5 тисячі;

Сихівський – 50,2 тисячі.



Найдорожчі квартири у Львові у Личаківському районі / Фото Aeou

Ціни на вторинне житло

Однокімнатна квартира на вторинному ринку у середньому коштує 65 тисяч доларів. Ціна залишається стабільною протягом останніх 6 місяців. Двокімнатне житло можна купити за 93 тисяч доларів, приріст ціни за пів року – 4%, а трикімнатне – за 115 тисяч доларів, що на 3% більше, ніж було пів року тому.

Якщо аналізувати за районами, то найдорожчі одно- та двокімнатні квартири продають у Личаківському – 68 та 103 тисячі доларів відповідно, а також у Франківському – 67,5 та 100 тисяч доларів.

Натомість трикімнатні квартири найдорожчі у Галицькому районі – у середньому ціна становить 142,6 тисячі доларів, за ним йде Франківський, де таке помешкання можна купити за 129 тисяч доларів.

Щодо найнижчих цін, то в секторах і одно-, і дво-, і трикімнатних квартир їх фіксують у Залізничному районі – 57, 80 і 95 тисяч доларів відповідно.

Нагадаємо, Львів є одним із міст-лідерів в Україні за кількість квартир, які пропонують в оренду.