Про те, як за останній місяць в Україні змінилися ціни на вторинне житло, 24 Канал розповідає з посиланням на DIM.RIA.
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Як змінилися ціни на вторинне житло
Середня вартість однокімнатних квартир у квітні 2025 року зросла у більшості областей.
Найбільше зростання зафіксували в таких регіонах:
- Херсонщина – на 12%;
- Волинь – на 7%;
- Чернігівщина, Рівненщина – на 4%.
Натомість ціни на такі квартири пішли на спад в областях:
- Чернівецька – на 6%;
- Миколаївська – на 3%;
- Вінницька – на 2%.
Яка вартість однокімнатної квартири в різних областях / Інфографіка DIM.RIA
Де найдорожчі квартири на вторинці
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку – у Києві. У столиці власники встановлюють середню ціну приблизно у 91,5 тисячі доларів. Найдорожчим залишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири майже 132 тисячі доларів, а найбюджетнішим – Деснянський, де середня вартість становить 45 тис.
Де ще однокімнатне житло дороге:
- на Львівщині – 74 127 доларів;
- Закарпатті – 69 472 доларів;
- Вінниччині – 55 878 доларів.
Найдешевші квартири вторинки продають у таких регіонах:
- Миколаївщина – 22 145 доларів;
- Запоріжжя – 20 420 доларів;
- Херсонщина – 16 240 доларів.
Яка ситуація з оголошення та відгуками на них
Відповідно до даних аналітиків, найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у квітні надійшла з Кіровоградської, Черкаської та Тернопільської областей.
Щодо зацікавленості вторинним житлом, то у квітні вона істотно збільшилась майже по всій території України. Найактивніше шукали вторинну нерухомість у Кіровоградській області.