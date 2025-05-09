Про те, як змінилися ціни на оренду квартир за останній місяць та де винаймати житло найдорожче, 24 Канал розповідає з посилання на DIM.RIA.

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Як змінилися ціни на оренду за місяць

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Київ: середня вартість однокімнатного житла у квітні становила 17,5 тисячі гривень. Це на 2% менше, якщо порівнювати з березнем. Найбільшу ціну власники оголошень вказують для Печерського району – 22,5 тисячі гривень, найменшу для Деснянського району – 10,5 тисячі гривень.

У всіх областях ціни впродовж місяця здебільшого коливалися у межах кількох відсотків. Винятки – Полтавщина та Одещина, де зафіксували зростання вартості на 10 та 9% відповідно, та Херсонщина й Кіровоградщина – падіння на 22 та 26% відповідно.

В яких містах найдорожча оренда житла

Найбільшу суму в місяць на оренду квартири доводиться викладати в таких регіонах:

Київ – 17 462 гривні;

Черкащина – 14 225 гривень;

– 14 225 гривень; Львівщина – 14 107 гривень;

Дніпропетровщина – 13 776 гривень;

Волинь – 13 524 гривні.



Ціни на оренду однокімнатних квартир в областях / Інфографіка DIM.RIA

Яка ситуація з оголошеннями та відгуками на них

У квітні ринок оренди був нестабільним – найбільше нових оголошень опублікували у таких областях:

Кіровоградській – на 84% більше, ніж попереднього місяця;

Черкаській – на 39% більше;

Одеській – 28% більше.

Натомість в частині регіонів кількість пропозицій навпаки зменшилася. Наприклад, у Полтавській області – на 77% порівняно з березнем, у Києві – на 17% менше.

Щодо попиту на квартири, то зацікавленість фіксують майже у всіх областях. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у квітні в Києві становить 1:5, а от у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів.