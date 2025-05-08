Про те, як за останній місяць змінилися ціни на новобудови, де квадратний метр житла найдорожчий, 24 Канал розповідає з посиланням на аналітику DIM.RIA.

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