О том, как за последний месяц изменились цены на новостройки, где квадратный метр жилья самый дорогой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

Читайте также Может быть как из Pinterest: в Тернополе помещение под квартиру продают за 15 тысяч долларов