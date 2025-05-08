О том, как за последний месяц изменились цены на новостройки, где квадратный метр жилья самый дорогой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

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Где наиболее ощутимо подорожал квадрат в новостройках

По данным аналитиков, за апрель, если сравнивать с мартом, средняя стоимость квадратного метра ощутимо выросла в таких областях:

  • Житомирская – на 5%;
  • Полтавская – на 4%;
  • Одесская и Днепропетровская – на 3%.

Зато существенное снижение цен зафиксировали в таких областях:

  • Черниговская и Харьковская – на 5%;
  • Закарпатская – на 2%.

В годовом сравнении существенно подешевела недвижимость в прифронтовых регионах – на Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине.

Как за месяц изменилась стоимость квадрата в новостройках
Как за месяц изменилась стоимость квадрата в новостройках / Инфографика DIM.RIA

Какие цены на новостройки в регионах

Самым дорогим квадратный метр в новостройках есть в:

  • Киеве – 1 369 долларов;
  • Закарпатской области – 1 115 долларов;
  • Львовской области – 1 087 долларов;
  • Днепропетровской области – 1 085 долларов;
  • Кировоградской области – 1 068 долларов.

Дешевле всего квадрат стоит в Запорожской и Сумской областях – 505 и 521 доллар соответственно.

К слову, в течение апреля в Украине введено в эксплуатацию 16 новостроек: 6 – во Львовской, 4 – в Киевской, 3 – Ивано-Франковской и по 1 – в Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях. Больше всего сданных новостроек среди всех объектов в Ровенской (62%), Запорожской (56%), Одесской (54%) и Волынской (52%) областях.