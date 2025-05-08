О том, как за последний месяц изменились цены на новостройки, где квадратный метр жилья самый дорогой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику DIM.RIA.
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Где наиболее ощутимо подорожал квадрат в новостройках
По данным аналитиков, за апрель, если сравнивать с мартом, средняя стоимость квадратного метра ощутимо выросла в таких областях:
- Житомирская – на 5%;
- Полтавская – на 4%;
- Одесская и Днепропетровская – на 3%.
Зато существенное снижение цен зафиксировали в таких областях:
- Черниговская и Харьковская – на 5%;
- Закарпатская – на 2%.
В годовом сравнении существенно подешевела недвижимость в прифронтовых регионах – на Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине.
Как за месяц изменилась стоимость квадрата в новостройках / Инфографика DIM.RIA
Какие цены на новостройки в регионах
Самым дорогим квадратный метр в новостройках есть в:
- Киеве – 1 369 долларов;
- Закарпатской области – 1 115 долларов;
- Львовской области – 1 087 долларов;
- Днепропетровской области – 1 085 долларов;
- Кировоградской области – 1 068 долларов.
Дешевле всего квадрат стоит в Запорожской и Сумской областях – 505 и 521 доллар соответственно.
К слову, в течение апреля в Украине введено в эксплуатацию 16 новостроек: 6 – во Львовской, 4 – в Киевской, 3 – Ивано-Франковской и по 1 – в Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях. Больше всего сданных новостроек среди всех объектов в Ровенской (62%), Запорожской (56%), Одесской (54%) и Волынской (52%) областях.