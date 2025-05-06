Про те, які особливості помешкання, яке має дуже бюджетну ціну, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX.
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Квартира в Тернополі за 15 тисяч доларів
У Тернополі виставили на продаж приміщення, яке можна переробити під квартиру. Ціна – всього 15 тисяч доларів.
Як видно з фото, приміщення повністю без ремонту та меблів. Там лише "голі" стіни й бетонна підлога. Однак за умови капітального ремонту з нього можна зробити стильну мансарду з гарним краєвидом – наче з Pinterest.
За інформацією з оголошення, об'єкт підходить як для облаштування квартири, так і для створення офісу. Площа становить 134 квадратних метри. Це однокімнатне приміщення, яке можна перепланувати на два окремі простори.
Розташована мансарда на восьмому поверсі новобудови з ліфтом. Ніколи не була заселена. Санвузол суміжний, проте наразі не підведені комунікації – потрібен повноцінний ремонт з нуля.
Який вигляд має бюджетне приміщення під квартиру в Тернополі: Фото з OLX
Ціни на квартири в Тернополі
Відповідно до даних порталу ЛУН, станом на початок травня 2025 року в Тернополі однокімнатні квартири вторинного ринку в середньому коштують 36,5 тисячі доларів, двокімнатні – 56,9 тисячі, трикімнатні – 65 тисяч. Щодо вартості квадратного метра квартири в новобудовах, то вона становить 730 доларів за квадрат.