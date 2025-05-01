Про це свідчать результати опитування, яке провели експерти ЛУН навесні 2025 року. Деталі розповідає 24 Канал.

Читайте також Скільки треба працювати українцю в Польщі, щоб заробити на квартиру

Очікування щодо цін на новобудови в Києві

Аналітики виявили суттєву зміну очікувань потенційних інвесторів первинки. За перші 3 місяці 2025 року на 11% зросла кількість тих, хто вважає, що ціни на житло зростуть. Якщо у січні цього року 50% опитаних були впевнені у подорожчанні, то у квітні таких вже 61%.

Відповідно знизилась кількість тих, хто очікує зниження цін у забудовників Києва – на 5% за 3 місяці від початку року. У таку перспективу вірять 12% потенційних інвесторів, хоча ще на початку року таких було 17%.

Знизилась і частка тих, хто вважає, що ціни на столичній первинці вийшли на плато і найближчим часом не зміняться. Якщо на початку року такої думки дотримувалися 33% опитаних, то у квітні лише 27%.



Очікування покупців щодо цін на квартири в новобудовах / Інфографіка ЛУН

Прогнози щодо цін на вторинному ринку

Якщо аналізувати вторинний ринок, то ситуація від початку року не змінилася для тих, хто очікує зростання цін, таких було і є 39%.

Натомість на 5% збільшилась частка тих, хто вважає, що ціни на вторинці стабілізувались і найближчим часом змінюватися не будуть. У січні таких було 36% опитаних, у квітні – 41%.

У зниження цін на квартири в Києві продовжує вірити все менше опитаних. У вересні 2024 року таких було 35%, у січні 2025 – 26%, а у квітні – тільки 20%.



Очікування покупців щодо цін на вторинне житло / Інфографіка ЛУН