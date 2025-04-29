Про те, скільки потрібно відкладати, аби купити власне житло в Польщі, розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Польща прийняла понад 1,5 мільйона українців: в яких регіонах громадян України найбільше
Скільки коштує квадрат нерухомості в Польщі
Польща прийняла понад 1,5 мільйона українців. Частина з них купує там власну нерухомість. Ціни на квартири в Польщі відрізняються залежно від регіону, розміру та стану житла.
Середня ціна за квадратний метр у різних містах:
- Варшава – 15 тисяч злотих;
- Краків – 13,8 тисячі злотих;
- Вроцлав – 11,3 тисячі злотих;
- Гданськ – 12,4 тисячі злотих.
У менших містах ціни можуть бути значно нижчими, у середньому ціни коливаються від 5 до 7 тисяч злотих.
Яка середня зарплата в Польщі
За офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі, у польських містах такі середні зарплати:
- Краків – 10,7 тисячі злотих брутто;
- Гданськ – 10,6 тисячі злотих;
- Варшава – 10,5 тисячі злотих;
- Вроцлав – 9,4 тисячі злотих.
Зауважимо, що після сплати податків чистий дохід (нетто) буде меншим.
Щоб купити квартиру у Варшаві, доведеться відкладати понад 15 років / Фото iStock
Скільки років потрібно відкладати на квартиру
Аби спростити розрахунки, припустимо, що ви заощаджуєте 50% свого чистого доходу на придбання квартири – приблизно 4 тисячі злотих у місяць. А квартира матиме площу 50 квадратних метрів.
- у Варшаві на таке житло можна буде назбирати за 15,5 року;
- у Кракові за трохи більш ніж 14 років;
- у Вроцлаві – за майже 12 років;
- у Гданську – за майже 13 років.
У менших містах ціни на житло нижчі, однак і зарплати менші. Тому відкладати на власну квартиру доведеться приблизно стільки ж.
Нагадаємо, у 2024 році українці стали власниками майже 9 тисяч квартир у Польщі. Якщо порівнювати з попереднім роком, то зафіксували зростання цього показника на 25%. Найбільше житла купили у Варшаві. Також популярними локаціями для купівлі нерухомості є Краків та Вроцлав.