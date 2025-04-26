Уже понад три роки Польща залишається основним місцем притулку для біженців з України. Це найбільша група іноземців у країні. Про те, в яких воєводствах найбільше українців, 24 Канал розповідає з посиланням на урядовий сайт Польщі.

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Україні в Польщі

Відповідно до даних уряду, в Польщі перебуває 1,55 мільйона громадян України.

Найбільше українців у таких воєводствах:

Мазовецьке (Варшава) – 22% від усього населення ;

; Нижньосілезьке (Вроцлав) – 12%;

Великопольське (Познань) – 11%;

Малопольське (Краків) – 9%;

Сілезьке (Катовіце) – 9%.

Однак реальна кількість українців у Польщі може бути більшою.



У воєводстві з центром у Варшаві кожен 5 – українець / Фото Pexels

Більшість громадян України проживають у Польщі під тимчасовим захистом, що підтверджується отриманням номера PESEL. За ним зареєстровано 993 тисячі людей. Жінки становлять приблизно 61% цієї групи. Кожен другий громадянин України, який перебуває на тимчасовому обліку, це дитина.

Крім того, 462 тисячі громадян України мають чинні посвідки на тимчасове проживання.

Українці активно купують нерухомість у Польщі

За інформацією польського Міністерства внутрішніх справ, громадяни України є найактивнішою групою серед іноземних інвесторів на ринку нерухомості в країні.

За 2024 рік власниками майже 9 тисяч квартир у Польщі стали українці. Якщо порівнювати з попереднім роком, то зафіксували зростання цього показника на 25%. Найбільше житла купили у Варшаві. Також популярними локаціями для купівлі нерухомості є Краків і Вроцлав.