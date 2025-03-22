Про те, якими є ціни на оренду житла у європейських столицях і як вони відрізняються від київських, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Numbeo.

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Ціни на оренду житла в Києві

Вартість оренди квартир у Києві все ще одна із найнижчих в Європі. Ціни у деяких районах міста стартують від 9 тисяч та доходять до 36 тисяч за однокімнатну квартиру.

Відповідно до даних порталу ЛУН, станом на 22 березня в середньому оренда однокімнатної квартири в Києві коштує 16,5 тисячі гривень, двокімнатної – 25 тисяч гривень, трикімнатної – 41,9 тисячі гривень.



Середня ціна оренди квартири в Києві / Інфографіка ЛУН

Вартість оренди житла в європейських столицях