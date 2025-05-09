О том, как изменились цены на аренду квартир за последний месяц и где снимать жилье дороже всего, 24 Канал рассказывает со ссылкой на DIM.RIA.

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Как изменились цены на аренду за месяц

Самым дорогим городом для аренды жилья остается Киев: средняя стоимость однокомнатного жилья в апреле составляла 17,5 тысячи гривен. Это на 2% меньше, если сравнивать с мартом. Наибольшую цену владельцы объявлений указывают для Печерского района – 22,5 тысячи гривен, наименьшую для Деснянского района – 10,5 тысячи гривен.

Во всех областях цены в течение месяца в основном колебались в пределах нескольких процентов. Исключения – Полтавщина и Одесская область, где зафиксировали рост стоимости на 10 и 9% соответственно, и Херсонщина и Кировоградщина – падение на 22 и 26% соответственно.

В каких городах самая дорогая аренда жилья

Наибольшую сумму в месяц на аренду квартиры приходится выкладывать в таких регионах:

Киев – 17 462 гривны;

Черкасская область – 14 225 гривен;

– 14 225 гривен; Львовщина – 14 107 гривен;

Днепропетровщина – 13 776 гривен;

Волынь – 13 524 гривны.



Цены на аренду однокомнатных квартир в областях / Инфографика DIM.RIA

Какова ситуация с объявлениями и откликами на них

В апреле рынок аренды был нестабильным – больше всего новых объявлений опубликовали в таких областях:

Кировоградской – на 84% больше, чем в предыдущем месяце;

Черкасской – на 39% больше чем в предыдущем месяце;

Одесской – 28% больше.

Зато в части регионов количество предложений наоборот уменьшилось. Например, в Полтавской области – на 77% по сравнению с мартом, в Киеве – на 17% меньше.

Относительно спроса на квартиры, то заинтересованность фиксируют почти во всех областях. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в апреле в Киеве составляет 1:5, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.