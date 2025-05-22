Об актуальных ценах на квартиры Львова 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Цены на квартиры в новостройках

Квадратный метр в новостройках Львова стоит в среднем 40 тысяч гривен (на 8% больше, чем было полгода назад), если речь идет об эконом-жилье, 49 тысяч (на 4% больше, чем полгода назад) – в жилье комфорт-класса, 59 тысяч (без изменений за последние 6 месяцев) – в секторе бизнес.

Средние цены на первичке от застройщиков по районам:

Лычаковский – 71,4 тысячи гривен за квадрат;

тысячи гривен за квадрат; Франковский – 63,5 тысячи;

Железнодорожный – 58,6 тысячи;

Шевченковский – 52,5 тысячи;

Сиховский – 50,2 тысячи.



Самые дорогие квартиры во Львове в Лычаковском районе / Фото Aeou

Цены на вторичное жилье

Однокомнатная квартира на вторичном рынке в среднем стоит 65 тысяч долларов. Цена остается стабильной в течение последних 6 месяцев. Двухкомнатное жилье можно купить за 93 тысяч долларов, прирост цены за полгода – 4%, а трехкомнатное – за 115 тысяч долларов, что на 3% больше, чем было полгода назад.

Если анализировать по районам, то самые дорогие одно- и двухкомнатные квартиры продают в Лычаковском – 68 и 103 тысячи долларов соответственно, а также во Франковском – 67,5 и 100 тысяч долларов.

Зато трехкомнатные квартиры самые дорогие в Галицком районе – в среднем цена составляет 142,6 тысячи долларов, за ним идет Франковский, где такое жилье можно купить за 129 тысяч долларов.

Относительно самых низких цен, то в секторах и одно-, и двух-, и трехкомнатных квартир их фиксируют в Железнодорожном районе – 57, 80 и 95 тысяч долларов соответственно.

Напомним, Львов является одним из городов-лидеров в Украине по количеству квартир, которые предлагают в аренду.