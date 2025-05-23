Відповідне оголошення розмістили на порталі OLX, інформує 24 Канал. Будинок розташований неподалік станції метро Позняки.
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Які умови у квартирі
Квартира розміщена на трьох рівнях, має висоту стель – 3,1 метра.
Простора, світла та повністю укомплектована всім необхідним для комфортного проживання – якісні меблі, сучасна побутова техніка, домашній кінотеатр,
– йдеться в оголошенні.
Орендна плата за чотирикімнатну квартиру становить 1 500 доларів, що еквівалентно понад 62 тисячам гривень. Апартаменти розміщені на 24 поверсі 26-поверхового будинку й мають два окремих санвузли.
Планування житла передбачає:
- простору кухню-вітальню;
- три спальні (одна з них – дитяча);
- дві ванні кімнати з теплою підлогою;
- унікальну терасу площею 150 квадратних метрів (єдина в цьому будинку);
- п'ять балконів і гардеробну;
- окрему вітальню на другому рівні з великим диваном і домашнім кінотеатром.
Який вигляд має квартира у Києві з терасою і кінотеатром / Фото T.H.E. Capital
Що відомо про будинок
Будинок звели у 2008 році за монолітно-каркасною технологією. На кожному поверсі є тільки чотири квартири. Комплекс обладнаний системою відеоспостереження, охороною та сигналізацією.
У пішій доступності – два супермаркети, аптеки, кафе, школа та дитячий садок. Неподалік розташоване озеро Срібний Кіл. Житловий комплекс також має зручний в'їзд до підземного паркінгу та гостьові місця для авто у дворі.
До слова, протягом останнього року ціни на оренду в Києві суттєво зросли в кожному районі. Найбільший ціновий стрибок зафіксували в Шевченківському районі – на 33%.