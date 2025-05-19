Про продаж житла розповів у тіктоці Богдан Когут. Який вигляд має квартира, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Чи варто купувати смартквартири: кому вони підійдуть, а кому – ні

Елітна квартира у Вінниці

У Вінниці виставили на продаж елітну квартиру, яка коштує 219 тисяч доларів (понад 9 мільйонів гривень). Приблизно такою ж є вартість житла у Києві, зокрема неподалік Майдану Незалежності.

Квартира розташована в сучасному житловому комплексі, який вирізняється привабливою архітектурою та розвиненою інфраструктурою. Автор відео зазначає, що з вікон відкривається захопливий краєвид на місто.

Житло має площу 70 квадратних метрів. Воно розташоване на 15 поверсі. У квартирі дві кімнати, а стіни зведені з керамічного блоку.

Такий вигляд має квартира за 219 тисяч доларів у Вінниці / Фото зі сайту DIM.RIA

Які середні ціни на квартири у Вінниці

Ціна на квартиру викликала активне обговорення серед місцевих жителів і експертів, адже середня вартість квадратного метра у Вінниці зазвичай значно нижча, ніж у Києві.

Відповідно до даних порталу OLX, станом на травень 2025 року двокімнатне житло на вторинному ринку Вінниці у середньому коштує 2,47 мільйона гривень, а у новобудовах таке житло продають за 2,98 мільйона гривень. За останній рік ціни на квартири у Вінниці зросли на 10 − 19%.

Тобто вартість виставленого на продаж елітного помешкання у рази більша від середніх цін на ринку.