Детальніше про те, для кого смартквартира буде вигідною інвестицією, а кому така покупка не підійде, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини LIVE.

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Кому підійде смартквартира

Тим, хто робить перші кроки у сфері нерухомості. Якщо ви шукаєте стартовий варіант для проживання – смартквартира стане хорошим рішенням. Мінімальні витрати на утримання та компактний простір дозволяють "тренуватись" у ролі власника житла без зайвого фінансового навантаження.

Студентам та молодим фахівцям. Зручне розташування та доступна ціна – головні переваги для тих, хто лише розпочинає самостійне життя у великому місті.

Початківцям-інвесторам. Для тих, хто планує спробувати себе у сфері орендного бізнесу, покупка смартквартири – спосіб перевірити модель пасивного доходу з невеликими стартовими вкладеннями.

Хто навряд залишиться задоволений смартквартирою

Сім'ї з дітьми. Через обмежену площу навіть парам буває затісно, тому родинам з дитиною така нерухомість не підійде.

Ті, хто цінує тишу та особистий простір. Студії рідко мають окремі кімнати, а кухня зазвичай розташована поряд із зоною відпочинку. Додайте до цього тонкі стіни – і маємо слабку звукоізоляцію та нестачу приватності.

Тим, хто працює з дому. Якщо ви проводите вдома багато часу за комп'ютером, краще обирати житло з окремою робочою зоною – щонайменше однокімнатну квартиру.



Задумавшись про смартквартиру, слід проаналізувати, чи підходить вам цей варіант / Фото зі сайту mayak.kiev.ua

Чи варто інвестувати в смартжитло

Інвестиції в смартквартиру можуть бути вигідними, але важливо враховувати кілька моментів:

на відміну від повноцінних квартир, студії у щільній забудові швидше втрачають у ціні;

при перепродажу прибуток може бути нижчим за очікування – через перенасичення ринку;

рентабельність значною мірою залежить від локації, стану ремонту та інфраструктури будинку – наявність ліфта, охорони, паркінгу тощо.

Оптимальна стратегія: купити недорогу студію у перспективному районі, зробити якісний ремонт, здати в оренду на кілька років, а потім – переглянути ситуацію на ринку щодо подальшого продажу.

На що звернути увагу: можливі ризики