Усі деталі про те, що слід врахувати при інвестиціях в житло під оренду, чи вигідно це та які перспективи на літо, читайте в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

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На що звернути увагу, якщо вирішили здавати житло в оренду

Як зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, насамперед потрібно розуміти, що орендний бізнес в цілому – це не прогулянка з гарним краєвидом, а кропітка робота і висока залученість власника на усіх етапах.

Навіть якщо вам здається, що достатньо знайти тямущого брокера і підписати з ним контракт на промоцію об'єкта, – це не так,

– пояснює експертка.

На плечі людини лягає усе – від вибору моделі оренди як дохідного інструменту і до обслуговування (ремонти, заміна техніки тощо).

Якщо говорити про ключові показники інвестиційної привабливості орендного бізнесу – дохідність і окупність, то цей вид інвестицій, на думку Вікторії Берещак, гра в довгу.

Вирішивши здавати квартиру в оренду, слід визначитися, про яку модель йдеться. Адже окрім довгострокової оренди, є ще короткострокова – подобова, яка дуже популярна в містах-мільйонниках і локаціях з рекреаційним потенціалом. Є мікс оренди, коли ви розраховуєте і на середньострокове, і на короткострокове проживання гостей.



Вирішивши здавати квартиру в оренду, слід проаналізувати багато аспектів / Фото Pexels

Крім того, є формат фліпінгу. Як зазначає оглядачка ринку, це – коли ви купуєте лот або на етапі після будівельників, або старий житловий фонд і перетворюєте його в нову квартиру, яка відповідає запитам аудиторії, додаєте туди філософію і певну додану вартість: наприклад, зимовий сад для психологічної розрядки мешканців.

На етапі вибору інвестиційного лота вкрай важливо усвідомити, хто ваша майбутня аудиторія зараз (після початку здачі) і на перспективу: оцінити локацію, транспортну доступність, пішохідні артерії, соціально-побутову і рекреаційну складову району, якщо це новобудова – наповнення інфраструктурою, терміни будівництва, якість, – щоб не сперечатись потім на етапі прийому квартири від забудовника за кожен нерівно покладений шов.

Варто обдумати планувальні рішення і діяти дійсно на перспективу: не треба розглядати винятково 1-кімнатні квартири для оренди, навпаки зараз є сильний запит (і він буде посилюватись, зважаючи на реалії й зміну поведінкових патернів) на двокімнатні та трикімнатні компактні продумані ергономічні простори,

– додає Вікторія Берещак.

Це можуть бути європланування від 65 до 80 квадратних метрів із великими кухнями-вітальнями від 15 квадратів.

Дуже важливо подивитись і на кількість інвестиційних квартир в цілому в локації чи комплексі, куди плануєте зайти. Бути сороковою 1-кімнатною чи двадцятою 2-кімнатною квартирою в комплексі на три будинки з мінімальним набором переваг з інфраструктурним наповненням та локацією означає очевидні небезпеки. Щонайменше – цінового демпінгу і тривалого пошуку орендаря, у якого очі розбігатимуться від кількості подібних пропозицій.



Окупність квартир в Україні залежить від регіону / Фото Pexels

Інвестиції в житло під здачу: якої помилки слід уникати

Рієлторка Оксана Савула розповіла про помилку, яку роблять люди, які купують однокімнатну квартиру, аби здавати її в оренду.



Часто люди обирають однокімнатні квартири, площа яких становить 50 – 55 квадратів. Хочуть, щоб було просторо та красиво. Однак у результаті програють, переплачуючи за кожен метр квадратний як при купівлі, так і під час ремонту,

– зазначає рієлторка.

Оксана Савула радить обирати квартири з площею у приблизно 40 квадратів. Адже додаткові витрати на більше однокімнатне помешкання не означають, що здавати таке житло можна буде за більшу суму. "Квартиру площею 43 квадрати й 52 ви будете здавати за однакову ціну", – наголошує експертка з нерухомості.

А площі 40 квадратних метрів достатньо, аби зробити нормальне планування і ремонт та мати все для того, щоб комфортно там жити.

Яка окупність та які регіони є перспективними

Як розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук, нещодавно в OLX досліджували, скільком рокам оренди дорівнює купівля однокімнатної квартири в різних регіонах. У середньому по країні витрати на оренду стають еквівалентні вартості квартири приблизно за 12 – 13 років.

Середній термін окупності у містах різний:

в Ужгороді – понад 8,5 років;

у Львові – 11,5 років;

у Києві – понад 15 років.



За скільки років окупиться оренда квартири / Інфографіка OLX

Купувати вигідно в містах зі швидкою окупністю, де власна квартира стає не лише житлом, а й вигідною інвестицією. Також варто згадати нещодавнє дослідження, згідно з яким українці в середньому витрачають приблизно 40% місячної зарплатні на оренду. Довгострокова оренда, за різними даними, приносить 5 – 8% річних. А це, за словами Оксани Остапчук, робить інвестиції у квартири для здачі потенційно вигідними, але з регіональними особливостями.

Крім того, як зауважує Вікторія Берещак, перспективною нішею для орендного бізнесу сьогодні можуть стати регіони-хаби, громади, які приймають внутрішніх переселенців: Кропивницький, Полтава, Дніпро, Вінниця. По-перше, там високий реальний попит, а по-друге, є перспективи державно-приватного партнерства.

Оренда чи купівля житла: що обирають українці

Оксана Остапчук зауважує, що ринок оренди житлової нерухомості продовжить зростання у 2025 році через міграцію населення до безпечніших регіонів та невизначеність, яка змушує потенційних покупців обирати оренду замість купівлі.

Підвищення попиту на тлі скорочення пропозицій спричинить зростання цін на оренду, особливо у західних і центральних областях. Наприклад, у 2024 році попит на довгострокову оренду зріс на 8,4%. Продовження цього тренду очікують і цьогоріч.



За 2024 рік попит на довгострокову оренду в Україні відчутно зріс / Фото Shutterstock

Чи вигідно здавати житло в оренду влітку

Як відзначає Вікторія Берещак, на ринку оренди житла літо – це традиційно період завмирання активності, тому загалом не надто вигідний час для інвестицій. Звичайно, ситуація може змінюватись залежно від геополітичних новин та ситуації на фронті. Подекуди можна знайти пропозиції з дисконтом, бо власники хотітимуть позбутись активу до початку нового опалювального сезону, але сподіватись на понад 5 – 10% від ринкової вартості не варто.

Водночас Оксана Остапчук вважає, що активність на ринку довготривалої оренди починається з кінця липня, виходить на пік у серпні й триває до жовтня включно. Це період з найвищим попитом, який впливає на ріст цін в цей час. З березня по травень можна назвати період міжсезоння, коли коливання цін відбуваються в межах 5 – 7%.

Експертка прогнозує, що в період активного сезону ціни зростуть. Особливо це буде відчутно в Києві та у західних областях.

Підсумовуючи, зауважимо, що інвестиції в житло під оренду можуть бути вигідними, однак успіх залежить від багатьох факторів.