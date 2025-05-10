Все детали о том, что следует учесть при инвестициях в жилье под аренду, выгодно ли это и какие перспективы на лето, читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.

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На что обратить внимание, если решили сдавать жилье в аренду

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, прежде всего нужно понимать, что арендный бизнес в целом – это не прогулка с красивым видом, а кропотливая работа и высокая вовлеченность владельца на всех этапах.

Даже если вам кажется, что достаточно найти толкового брокера и подписать с ним контракт на продвижение объекта, – это не так,

– объясняет эксперт.

На плечи человека ложится все – от выбора модели аренды как доходного инструмента и до обслуживания (ремонты, замена техники и т.д.).

Если говорить о ключевых показателях инвестиционной привлекательности арендного бизнеса – доходности и окупаемости, то этот вид инвестиций, по мнению Виктории Берещак, игра в долгую.

Решив сдавать квартиру в аренду, следует определиться, о какой модели идет речь. Ведь кроме долгосрочной аренды, есть еще краткосрочная – посуточная, которая очень популярна в городах-миллионниках и локациях с рекреационным потенциалом. Есть микс аренды, когда вы рассчитываете и на среднесрочное, и на краткосрочное проживание гостей.



Решив сдавать квартиру в аренду, следует проанализировать много аспектов / Фото Pexels

Кроме того, есть формат флиппинга. Как отмечает обозреватель рынка, это – когда вы покупаете лот либо на этапе после строителей, либо старый жилой фонд и превращаете его в новую квартиру, которая соответствует запросам аудитории, добавляете туда философию и определенную добавленную стоимость: например, зимний сад для психологической разрядки жильцов.

На этапе выбора инвестиционного лота крайне важно осознать, кто ваша будущая аудитория сейчас (после начала сдачи) и на перспективу: оценить локацию, транспортную доступность, пешеходные артерии, социально-бытовую и рекреационную составляющую района, если это новостройка – наполнение инфраструктурой, сроки строительства, качество, – чтобы не спорить потом на этапе приема квартиры от застройщика за каждый неровно уложенный шов.

Стоит обдумать планировочные решения и действовать действительно на перспективу: не надо рассматривать исключительно 1-комнатные квартиры для аренды, наоборот сейчас есть сильный запрос (и он будет усиливаться, учитывая реалии и изменение поведенческих паттернов) на двухкомнатные и трехкомнатные компактные продуманные эргономичные пространства,

– добавляет Виктория Берещак.

Это могут быть европланировки от 65 до 80 квадратных метров с большими кухнями-гостиными от 15 квадратов.

Очень важно посмотреть и на количество инвестиционных квартир в целом в локации или комплексе, куда планируете зайти. Быть сороковой 1-комнатной или двадцатой 2-комнатной квартирой в комплексе на три дома с минимальным набором преимуществ с инфраструктурным наполнением и локацией означает очевидные опасности. Как минимум – ценового демпинга и длительного поиска арендатора, у которого глаза будут разбегаться от количества подобных предложений.



Окупаемость квартир в Украине зависит от региона / Фото Pexels

Инвестиции в жилье под сдачу: какой ошибки следует избегать

Риелтор Оксана Савула рассказала об ошибке, которую делают люди, покупающие однокомнатную квартиру, чтобы сдавать ее в аренду.



Часто люди выбирают однокомнатные квартиры, площадь которых составляет 50 – 55 квадратов. Хотят, чтобы было просторно и красиво. Однако в результате проигрывают, переплачивая за каждый метр квадратный как при покупке, так и во время ремонта,

– отмечает риелтор.

Оксана Савула советует выбирать квартиры с площадью в примерно 40 квадратов. Ведь дополнительные расходы на большее однокомнатное помещение не означают, что сдавать такое жилье можно будет за большую сумму. "Квартиру площадью 43 квадрата и 52 вы будете сдавать за одинаковую цену", – отмечает эксперт по недвижимости.

А площади 40 квадратных метров достаточно, чтобы сделать нормальную планировку, ремонт и иметь все для того, чтобы комфортно там жить.

Какая окупаемость и какие регионы являются перспективными

Как рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, недавно в OLX исследовали, скольким годам аренды равна покупка однокомнатной квартиры в разных регионах. В среднем по стране расходы на аренду становятся эквивалентны стоимости квартиры примерно за 12 – 13 лет.

Средний срок окупаемости в городах разный:

в Ужгороде – более 8,5 лет;

во Львове – 11,5 лет;

в Киеве – более 15 лет.



За сколько лет окупится аренда квартиры / Инфографика OLX

Покупать выгодно в городах с быстрой окупаемостью, где собственная квартира становится не только жильем, но и выгодной инвестицией. Также стоит упомянуть недавнее исследование, согласно которому украинцы в среднем тратят примерно 40% месячной зарплаты на аренду. Долгосрочная аренда, по разным данным, приносит 5 – 8% годовых. А это, по словам Оксаны Остапчук, делает инвестиции в квартиры для сдачи потенциально выгодными, но с региональными особенностями.

Кроме того, как отмечает Виктория Берещак, перспективной нишей для арендного бизнеса сегодня могут стать регионы-хабы, общины, которые принимают внутренних переселенцев: Кропивницкий, Полтава, Днепр, Винница. Во-первых, там высокий реальный спрос, а во-вторых, есть перспективы государственно-частного партнерства.

Аренда или покупка жилья: что выбирают украинцы

Оксана Остапчук отмечает, что рынок аренды жилой недвижимости продолжит рост в 2025 году из-за миграции населения в более безопасные регионы и неопределенности, которая заставляет потенциальных покупателей выбирать аренду вместо покупки.

Повышение спроса на фоне сокращения предложений повлечет рост цен на аренду, особенно в западных и центральных областях. Например, в 2024 году спрос на долгосрочную аренду вырос на 8,4%. Продолжение этого тренда ожидают и в этом году.



За 2024 год спрос на долгосрочную аренду в Украине ощутимо вырос / Фото Shutterstock

Выгодно ли сдавать жилье в аренду летом

Как отмечает Виктория Берещак, на рынке аренды жилья лето – это традиционно период замирания активности, поэтому в целом не слишком выгодное время для инвестиций. Конечно, ситуация может меняться в зависимости от геополитических новостей и ситуации на фронте. Иногда можно найти предложения с дисконтом, потому что владельцы будут хотеть избавиться от актива до начала нового отопительного сезона, но надеяться на более 5 – 10% от рыночной стоимости не стоит.

В то же время Оксана Остапчук считает, что активность на рынке долгосрочной аренды начинается с конца июля, выходит на пик в августе и продолжается по октябрь включительно. Это период с высоким спросом, который влияет на рост цен в это время. С марта по май можно назвать период межсезонья, когда колебания цен происходят в пределах 5 – 7%.

Эксперт прогнозирует, что в период активного сезона цены вырастут. Особенно это будет ощутимо в Киеве и в западных областях.

Подытоживая, заметим, что инвестиции в жилье под аренду могут быть выгодными, однако успех зависит от многих факторов.