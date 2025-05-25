Что будет с ценами на квартиры в новостройках летом 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарии девелоперских компаний "РБК-Украина".

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Прогнозы экспертов относительно цен на квартиры летом

По прогнозам застройщиков, спрос на квартиры в новостройках и в дальнейшем будет расти. А это, вероятно, будет сопровождаться повышением цен на жилье. Соответственно обвала цен не ожидают.

По словам управляющего партнера группы компаний DIM Александра Насиковского, в 2024 году цены на жилье бизнес- и премиум-класса в проектах компании повысились на 10 – 15%, а в сегменте комфорт-класса – до 10%.

В 2025 году ожидается дальнейший рост стоимости на 10 – 15% в зависимости от класса недвижимости,

– отметил Насиковский.

В компании РИЕЛ также сообщают о повышении стоимости квартир в новостройках – в пределах 15 – 20%.

Наибольшее подорожание ожидается на Западе Украины, в частности во Львове, где стоимость квадратного метра может приблизиться к киевскому уровню,

– заявил Ростислав Мельник из РИЕЛ.



Наибольшее подорожание жилья ожидают в западных регионах, в частности во Львове / Фото Pexels

В компании добавили, что рынок одновременно является уязвимым к внешним факторам: "Летом 2025 года будет оставаться нестабильным, потому что мы зависим не только от ситуации на фронте, но и от общего геополитического контекста".

Некоторые девелоперы пока воздерживаются от повышения цен, несмотря на экономические предпосылки. В компании ENSO отмечают: "С экономической точки зрения, мы уже должны были бы повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже".

Где сейчас самые высокие цены на первичное жилье

По состоянию на май 2025 года самые высокие цены на квартиры в новостройках фиксируют в Ужгороде (1 100 долларов за квадрат), Киеве (1 290) и Львове (1 350). Самое доступное жилье в Запорожье (610 долларов за квадрат), Сумах (620) и Харькове (670).