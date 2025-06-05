Об этом говорится в материале УНИАН о рынке недвижимости в условиях войны. Его цитирует 24 Канал.

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Почему сейчас время покупателя

По словам экс-президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, сейчас именно тот момент, когда покупатель может вести переговоры в свою пользу.

Особенно, когда у вас есть собственные средства, без дополнительных финансирований, например, по государственным программам. Цена в объявлении не окончательная,

– отмечает эксперт.

И добавляет, что те, кто планирует приобретение жилья, имеют хорошую возможность договориться на более выгодных условиях. А вот продавцы должны решить, насколько им срочно нужны деньги, а также какие у них планы дальше. В этой ситуации шанс больше на стороне покупателя.



Покупатель жилья сейчас в более выгодных условиях, чем продавец / Фото Pexels

Какая ситуация изменится после завершения войны

Эксперт также отметил, что в случае прекращения боевых действий ситуация на рынке не изменится мгновенно. Ведь даже стабилизация не гарантирует быстрых сдвигов – любые изменения будут развиваться постепенно.

Даже если завтра договариваются о прекращении огня, то резких изменений не будет. Рынок будет реагировать постепенно. Поэтому если что-то изменится, то первые сдвиги почувствуем не раньше, чем через 2 – 3 месяца, то есть где-то ближе к августу – сентября,

– объяснил Юрий Пита.

Стабильность договоренностей еще надо будет проверить временем. Люди не будут спешить с покупкой, пока не убедятся в надежности ситуации.

Отдельное внимание он обратил на тенденцию сокращения количества предложений. Несмотря на наличие заинтересованных покупателей, все меньше владельцев готовы выставлять жилье на продажу. А это в перспективе означает дальнейший рост цен на недвижимость.

По мнению эксперта, именно ограниченное количество объектов и отсутствие спешки у продавцов могут стать факторами подорожания жилья в отдельных городах и сегментах рынка.