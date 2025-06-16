Згідно з даними ЛУН, за останні 6 місяців ціни на житло в місті зросли майже у всіх сегментах. Про деталі інформує 24 Канал.

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Як змінюються ціни на житло в Одесі

Станом на 16 червня 2025 року середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Одесі становить 43 тисячі доларів (на 13% дорожче, ніж було пів року тому), двокімнатної – 62 тисячі (зростання цін – 13% за пів року), трикімнатної – 83 тисячі (на 11% дорожче, ніж пів року тому).

У новобудовах квадратний метр коштує в середньому 1 130 доларів. За пів року ціни виросли майже на 19%.

На яку нерухомість є попит

Найвищі ціни фіксують у прибережних районах, які одночасно залишаються найбільш ризикованими з погляду безпеки.

Рієлторка Наталія Стоянова в коментарі для "Телеграфу" підтвердила цей тренд. За її словами, попри потенційні загрози, найбільше дорожчають квартири з панорамним виглядом на море. Житло, яке у 2024 році продавали за 60 – 65 тисяч доларів, тепер коштує вже 85 – 100 тисяч.

Ціни на нерухомість, якщо порівнювати з 2022, 2023 і 2024 роками, підвищилися. Особливо це стосується новобудов у гарних локаціях,

– заявила рієлторка.

Та уточнила, що йдеться про такі райони – Аркадія, Приморський, Таїрова, Черемушки.

Натомість у старому житловому фонді Одеси, зокрема в районах Слобідки, Молдаванки та історичного центру, як зауважила Наталія Стоянова, ціни залишаються стабільно низькими. Після падіння у 2022 році вартість житла, особливо квартир у стані "під ремонт", так і не відновилася.



На Аркадії ціни на житло зростають / Фото Alexey M.

Що впливає на ціни на житло в Одесі

Серед чинників, які впливають на інвестиційний ринок нерухомості, виділяють:

інфляцію та подорожчання будівельних матеріалів;

зміни в умовах пільгового іпотечного кредитування за програмою "єОселя";

підвищення податків на операції купівлі-продажу;

сезонні перебої з електропостачанням та загальний стан енергетичної системи.

Суттєвий вплив має і програма компенсації за зруйноване житло – завдяки сертифікатам частина громадян інвестує саме в новобудови. Деякі страхові компанії також почали пропонувати обмежене покриття ризиків, пов'язаних із наслідками війни.

Усі розуміють, що ризики воєнних наслідків є. Але вивести великий грошовий капітал із країни складно. А людям хочеться відпочити влітку. А Одеса – майже єдиний морський напрямок, доступний для чоловіків,

– зауважила рієлторка.

Порівняно з іншими країнами Чорноморського регіону, ціни в Одесі на 30 – 40% нижчі. Експертка повідомила, що житло в Одесі нині купують як українці з інших регіонів, так і іноземці – здебільшого для відпочинку або з наміром подальшого перепродажу.