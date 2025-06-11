Де можна купити квартиру за 30 тисяч доларів та дешевше, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Читайте також Динаміка будівництва росте, а за нею ціна: у яких областях України активно будують квартири

Де можна купити бюджетне житло

За даними порталу станом на 11 червня, однокімнатні помешкання вторинного ринку до 30 тисяч доларів продають у таких містах:

Запоріжжя – 17 тисяч доларів (за останні пів року ціни не змінилися);

Миколаїв – 20 тисяч доларів (ціни впали на 5%);

Харків – 22 тисячі доларів (ціни зросли на 10%);

Суми – 23 тисячі доларів (ціни зросли на 15%);

Кропивницький – 27 тисяч доларів (ціни не змінилися).

Такі низькі ціни пояснюються наближеністю регіонів до лінії фронту.

В умовах майбутньої відбудови девелопери відіграватимуть не просто економічну, а й соціальну роль, створюючи житло, яке відповідає новим стандартам безпеки, доступності та якості. Це шанс перезавантажити урбаністику в країні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Натомість найдорожче однокімнатне вторинне житло пропонують у західних регіонах та столиці – в Ужгороді (64 100 тисяч доларів), Львові (64 900 тисяч доларів) та Києві (65 тисяч доларів).



Ціни на вторинні однокімнатні квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Зауважимо, що на ринку новобудов найдешевше квадратний метр житла продають у Запорізькій та Сумській областях – 513 та 533 долари відповідно. Найдорожчим квадрат є у Львівській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях – понад тисяча доларів.