Водночас попри активність будівництва очікується, що ціни на новобудови влітку можуть подорожчати на 10% – 15%, особливо це стосуватиметься великих міст, передає 24 Канал з посиланням на Finway.

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У яких регіонах найактивніше будуть новобудови

Відповідно до статистики Держстату, показник з січня по березень цього року щодо побудованих та введених в експлуатацію квартир на 12% більше, аніж в аналогічний період торік.

У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.

Крім того, значна частина цього обсягу складається з приватних будинків.

Київська область демонструє найшвидші темпи зростання – було побудовано 5 472 житлових одиниці, враховуючи 2 033 приватні будинки та 3 439 квартир й таунхаусів,

демонструє найшвидші темпи зростання – було побудовано 5 472 житлових одиниці, враховуючи 2 033 приватні будинки та 3 439 квартир й таунхаусів, Місто Київ посіло друге місце з 4 076 новими квартирами,

посіло друге місце з 4 076 новими квартирами, Натомість Одеська область продемонструвала дворазове збільшення обсягу нового житла порівняно з минулим роком – 3 488 квартир.

Як зросла вартість квартир у новобудовах

Як пояснює Олександр Насіковський, керуючий партнер групи DIM, зараз ринок демонструє ознаки активізації. Все це через відновлення довіри до інвестування в житло. І разом з тим, росте ще й ціна: