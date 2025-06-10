В то же время несмотря на активность строительства ожидается, что цены на новостройки летом могут подорожать на 10% – 15%, особенно это будет касаться крупных городов, передает 24 Канал со ссылкой на Finway.

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В каких регионах активнее всего будут новостройки

Согласно статистике Госстата, показатель с января по март этого года по построенным и введенным в эксплуатацию квартирам на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.

Кроме того, значительная часть этого объема состоит из частных домов.

Киевская область демонстрирует самые быстрые темпы роста – было построено 5 472 жилых единицы, учитывая 2 033 частных дома и 3 439 квартир и таунхаусов,

демонстрирует самые быстрые темпы роста – было построено 5 472 жилых единицы, учитывая 2 033 частных дома и 3 439 квартир и таунхаусов, Город Киев занял второе место с 4 076 новыми квартирами,

занял второе место с 4 076 новыми квартирами, Зато Одесская область продемонстрировала двукратное увеличение объема нового жилья по сравнению с прошлым годом – 3 488 квартир.

Как выросла стоимость квартир в новостройках

Как объясняет Александр Насиковский, управляющий партнер группы DIM, сейчас рынок демонстрирует признаки активизации. Все это из-за восстановления доверия к инвестированию в жилье. И вместе с тем, растет еще и цена: