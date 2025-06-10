Київ залишається найдорожчим містом за вартістю квадратного метра. Середня ціна становить 1,4 тисячі доларів за квадратний метр. Якщо брати до уваги лише області, то лідерами є Закарпатська та Львівська області, пише 24 Канал, посилаючись на аналітичні дані DIM.RIA.

Зверніть увагу Де найдорожчі квартири на вторинці в Україні: оновлений рейтинг за областями

Де квадратний метр найдорожчий

На Закарпатті та Львівщині середня ціна приблизно однакова – 1,12 тисячі доларів за квадрат (+1% та +4% за місяць відповідно). Третє місце посідає Дніпропетровщина із середньою вартістю 1,11 тисячі доларів (+3%).

На четвертому місці – Кіровоградщина, де зафіксували єдине зниження в ціні за місяць. Квадратний метр в середньому коштує 1 тисячу доларів (-5%).

Замикає п'ятірку Чернівецька область із середньою вартістю 979 доларів за квадрат (+3%).



Скільки коштує квадратний метр у новобудовах / Аналітика DIM.RIA

Найнижчі ціни в новобудовах

У прифронтових та прикордонних областях, серед яких Запорізька, Миколаївська, Чернігівська та Сумська, вартість квадратного метра найнижча. Це, очевидно, зумовлено безпековою ситуацією в цих регіонах.

Найнижча ціна зафіксована в Запорізькій області – 513 доларів за квадрат. Далі в рейтингу найдешевших новобудов – Сумська область із середньою вартістю 533 долари.

У Миколаївській та Чернігівській області ціни трохи вищі – 711 доларів та 731 долар за квадратний метр відповідно. Варто зазначити, що на Чернігівщині ціна за травень зросла аж на 8%.