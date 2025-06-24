По данным OLX Недвижимости, цены на посуточную аренду квартир в Одессе за последний год выросли. Однако стоимость аренды домов снизилась, рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоит аренда жилья в Одессе для отдыха в июне

Если рассматривать именно прибрежные районы, то цены на аренду однокомнатных квартир следующие:

Приморский – 1,5 тысяч гривен (+30%);

Киевский – 1,4 тысяч гривен (+27%);

Пересыпский – 800 гривен (+7%).

Что касается аренды домов, то самые высокие цены за сутки зафиксированы в Приморском районе. Средняя стоимость аренды составляет 3,7 тысячи гривен (-50%).

Немного дешевле снимать жилье в Киевском районе, где средняя стоимость составляет 3 тысячи гривен (-33%). Меньше всего за посуточную аренду придется платить в Пересипском районе. Средняя стоимость составляет 1 тысячу гривен, что на 50% меньше, чем в прошлом году.



Приморский район / Фото Booking.com

Какие цены на долгосрочную аренду

Однокомнатные квартиры в Одессе в среднем стоят 12 тысяч гривен в месяц, а двухкомнатные – 16 тысяч гривен. Стоимость трехкомнатного жилья уже значительно выше и составляет 32 тысячи гривен.

За последние полгода аренда в Одессе существенно подорожала. По данным ЛУН, это показатели в пределах от +50% до +110%.