По данным OLX Недвижимости, цены на посуточную аренду квартир в Одессе за последний год выросли. Однако стоимость аренды домов снизилась, рассказывает 24 Канал.
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Сколько стоит аренда жилья в Одессе для отдыха в июне
Если рассматривать именно прибрежные районы, то цены на аренду однокомнатных квартир следующие:
- Приморский – 1,5 тысяч гривен (+30%);
- Киевский – 1,4 тысяч гривен (+27%);
- Пересыпский – 800 гривен (+7%).
Что касается аренды домов, то самые высокие цены за сутки зафиксированы в Приморском районе. Средняя стоимость аренды составляет 3,7 тысячи гривен (-50%).
Немного дешевле снимать жилье в Киевском районе, где средняя стоимость составляет 3 тысячи гривен (-33%). Меньше всего за посуточную аренду придется платить в Пересипском районе. Средняя стоимость составляет 1 тысячу гривен, что на 50% меньше, чем в прошлом году.
Приморский район / Фото Booking.com
Какие цены на долгосрочную аренду
Однокомнатные квартиры в Одессе в среднем стоят 12 тысяч гривен в месяц, а двухкомнатные – 16 тысяч гривен. Стоимость трехкомнатного жилья уже значительно выше и составляет 32 тысячи гривен.
За последние полгода аренда в Одессе существенно подорожала. По данным ЛУН, это показатели в пределах от +50% до +110%.