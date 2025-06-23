По данным аналитиков OLX Недвижимости, лидером на рынке аренды в большинстве является Киев. Снимать двух- и трехкомнатные квартиры в столице значительно дороже, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Сколько сейчас стоит арендовать квартиру во Львове: какую интересную особенность зафиксировали

Сколько стоит аренда во Львове и Киеве

Однокомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры дороже во Львове, однако разница не велика. Средняя стоимость аренды составляет 17 тысяч гривен в месяц, в Киеве же – 16 тысяч.

Двухкомнатные квартиры

В этом сегменте заметно лидирует Киеве. Средняя стоимость аренды составляет 32 тысячи гривен. Тем временем во Львове цена – 20 тысяч гривен.

Трехкомнатные квартиры

Что касается аренды трехкомнатных квартир, то разница очень большая. Снимать квартиру в Киеве почти втрое дороже, чем во Львове.

Средняя стоимость аренды во Львове составляет 21 тысячу гривен, в то время как в Киеве – 58 тысяч гривен.



Вторичные новостройки во Львове / Фото OLX

Какие самые дешевые предложения на рынке в городах

По данным OLX, минимальная цена на рынке аренды в Киеве составляет 5 тысяч гривен в месяц. Однако сейчас на онлайн-платформе доступны варианты от 6 тысяч гривен.

Во Львове арендовать квартиру можно по цене от 4 до 5 тысяч гривен в месяц. Однако сейчас самые дешевые предложения стартуют с ценой от 6,5 тысяч гривен.