Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

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Какие реальные цены на жилье в Украине

В отчете говорится о том, что несмотря на рост цен в рекламных объявлениях о продаже жилья, фактические сделки не подтверждают этой тенденции.

Как объясняют в НБУ, за последний год значительно уменьшились темпы роста себестоимости строительства, что ранее влияло на повышение цен за квадратный метр.

Кроме того, укрепление гривны относительно доллара США, в котором обычно указывают стоимость жилья, также стало сдерживающим фактором для цен. В итоге – цены на квартиры остаются стабильными или даже снижаются в отдельных городах, в частности в Киеве и Львове. На первичном рынке похожая ситуация, даже в регионах с повышенным спросом на новостройки.



Как за последние годы изменился индекс цен на жилье / Инфографика ГССУ

Что со стоимостью аренды

Согласно информации от НБУ, в последнее время фиксируют существенный рост стоимости аренды, особенно в столице. Спрос на комфортное жилье высокий, даже несмотря на то, что не все имеют возможность или желание его приобрести. Это поддерживает активность на рынке аренды и подталкивает цены вверх.

В таких условиях покупка жилья остается относительно выгодной: соотношение стоимости покупки к арендной плате в Киеве опустилось ниже долгосрочного среднего уровня и значительно ниже показателей, зафиксированных в начале полномасштабной войны.



Как менялось соотношение цены на жилье и аренды / Инфографика ГССУ

Также в отчете отмечается, что соотношение стоимости типовой квартиры к среднему доходу домохозяйства находится на исторически низких уровнях, что свидетельствует об определенной доступности жилья. В то же время факторы безопасности продолжают сдерживать интерес к покупке, нивелируя положительные рыночные сигналы.