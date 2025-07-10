Сколько стоит купить квартиру в Киеве на вторичном и первичном рынках и где по районам столицы жилье обойдется дороже всего, передает 24 Канал со ссылкой на исследование DIM.RIA.

Читайте также Ужгород или Львов: где аренда квартиры ощутимее бьет по кошельку

Цены на первичном и вторичном рынках столицы

Согласно исследованию, лидерство по стоимости квадратного метра на первичном рынке занимает Киев, ведь цена в новостройках составляет 1 407 долларов.

Таким образом, квартира площадью от 30 до 45 квадратных метров в столице обойдется в среднем в 42 – 63 тысячи долларов.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Зато на вторичном рынке Киев также не сдает позиций, ведь в список областей и городов с наибольшим ростом количества объявлений о продаже жилья в июне входит и столица.

Заметьте! Самое дорогое жилье на вторичном рынке фиксируется в Киеве. Например, наибольшая стоимость за 1-комнатную квартиру составляет более 140 тысяч долларов.



Стоимость квартир по районам Киева в июне 2025 года / Инфографика DIM.RIA

Какой район столицы самый дорогой и самый дешевый

Если анализировать цены всех районов Киева, то самым дорогим окажется Печерский район с ценами на квартиры на вторичном рынке от 140 тысяч долларов до более 200 тысяч долларов в зависимости от количества комнат.

В то же время самым доступным районом станет Деснянский, где 1-комнатная квартира обойдется в чуть больше, чем 50 тысяч долларов.

Обратите внимание! Кроме покупки жилья на вторичном и первичном рынке, Киев остается самым дорогим городом еще и для аренды: средняя стоимость в июне составила 18,4 тысячи гривен. Самый дорогой район по аренде – Шевченковский район со средней стоимостью в 23,3 тысячи гривен.