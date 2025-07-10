Каковы же цены на аренду квартир в Ужгороде и Львове по состоянию на 10 июля, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Цены на аренду в Ужгороде и Львове

По данным портала, во Львове арендовать однокомнатную квартиру стоит в среднем 17 тысяч гривен. Это на 1% больше, чем было полгода назад. Зато в Ужгороде цена аренды такого же жилья составляет 19 тысяч гривен. За последние 6 месяцев цены там не изменились.

Бизнес продолжает доказывать свою несокрушимость. Несмотря на войну, в Украине продолжается строительство жилья. Ярким примером является системный девелопер РИЕЛ, который в 2024 году ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тыс. м². Благодаря девелоперу украинцы могут осуществлять свои мечты об уютном и комфортном жилье.

Что касается двухкомнатных квартир, то они также дороже в Ужгороде – 22 тысяч гривен (без изменений за последние полгода), зато во Львове – 21,1 тысячи гривен (на 11% больше, чем было 6 месяцев назад).



Ужгород – город с самой дорогой арендой однокомнатных квартир в Украине / Фото Екатерины Полищук

З трехкомнатными квартирами ситуация похожая. За их аренду в Ужгороде нужно отдать 25,6 тысячи гривен (цены без изменений), во Львове – 25,3 тысячи гривен (рост цен на 12%).

К слову, Ужгород является лидером по всей Украине по ценам на однокомнатное жилье, а двух- и трехкомнатное самое дорогое в Киеве – 28 и 47,2 тысячи гривен соответственно.

Подытоживая, заметим, что в июле 2025 году Ужгород дороже город в сегменте аренды квартир, чем Львов.