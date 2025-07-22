В каких случаях ФЛП не нужен, а когда – необходим, 24 Канал объясняет со ссылкой на The Page.

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Когда можно сдавать квартиру без оформления ФЛП?

Если вы сдаете в аренду только одно жилье, открывать ФЛП необязательно. Согласно закону, собственник имеет право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, в частности сдавать его в аренду с целью получения дохода.

Однако нужно соблюдать два основных требования:

платить налоги с арендного дохода;

сдавать только одну квартиру.

В таком случае вы должны ежегодно подавать декларацию о доходах и уплачивать:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% военного сбора.

Например, если ежемесячная арендная плата составляет 15 тысяч гривен, общая сумма налогов составит примерно 3,45 тысячи гривен ежемесячно.



В некоторых случаях арендодателям нужно регистрировать ФЛП / Фото tuipravo.info

Когда необходимо регистрировать ФЛП?

Если вы сдаете в аренду несколько квартир или другую недвижимость на постоянной основе и получаете с этого систематический доход, нужно зарегистрироваться как ФЛП и выбрать соответствующий КВЭД.

В таких случаях обычно выбирают третью группу налогообложения, которая предусматривает:

5% единого налога;

1% военного сбора;

обязательную уплату единого социального взноса (ЕСВ), который в 2025 году составляет 5 280 гривен в квартал (1 760 гривен в месяц).

Регистрация ФЛП дает возможность легально сдавать несколько объектов и вести деятельность в рамках законодательства, платя при этом меньшие проценты налогов, чем при обычной системе.