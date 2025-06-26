Такие выводы о рынке аренды квартир сделали аналитики платформы OLX Недвижимость, которых цитирует 24 Канал.

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Основные приоритеты при аренде жилья

Самым важным критерием для большинства арендаторов (85%) является цена. На втором месте – район расположения (72%) и удобное транспортное сообщение или близость к работе (по 68%).

Также среди важных факторов – планировка квартиры, качество ремонта и внешний вид дома (66%). Меньшее значение имеют наличие паркинга (53%), обустроенная придомовая территория (46%) и охрана (31%).

Критерии выбора жилья для аренды / Инфографика OLX Недвижимость

После 2022 года украинцы все чаще обращают внимание на автономность жилья и безопасность. Так, 57% ищут жилье с резервными источниками питания, 54% – предпочитают квартиры с автономным отоплением, 56% – учитывают этаж, а 48% – проверяют, есть ли в здании укрытие.

Комиссия риелтору остается чувствительной темой. Половина арендаторов (51%) согласны платить агенту 50% от месячной арендной платы за качественный сервис. Полную сумму согласны оплатить 17%, 6% – полтора месяца, 3% – двухмесячную ставку. В то же время 16% совсем не готовы платить за услуги посредников.

Почему украинцы снимают квартиры в аренду

Причины аренды разные. Чаще всего – это потребность жить отдельно (38%) или вынужденное переселение из-за войны (29%). Еще 27% арендуют из-за работы, путешествия или мобильный образ жизни, 25% – из-за желания улучшить условия проживания. Кроме того, 21% переехали из других населенных пунктов из-за боевых действий, а 16% – временно арендуют жилье из-за эвакуации.

Чего ожидают арендодатели

Владельцы жилья также имеют свои критерии. Важнейшими для них являются количество жителей (89%), наличие домашних животных (88%) и детей (86%). Кроме того, значение имеют манеры поведения (85%), внешний вид арендаторов (83%) и их вредные привычки (81%).

78% интересуются финансовой стабильностью потенциального арендатора, 71% – обращают внимание на возраст, пол и семейное положение. Также важными остаются статус внутренне перемещенного лица (58%), национальность или раса (56%), а для 47% – и военная служба арендатора.

На что обращают внимание владельцы квартир / Инфографика OLX Недвижимость

После начала полномасштабной войны изменились и акценты в выборе. Сегодня 70% арендодателей учитывают, из какого региона переехал человек.

Основные трудности для арендаторов

Арендаторы сталкиваются с рядом трудностей на фоне высокого спроса и подорожания жилья. Самые распространенные проблемы – завышенные цены (82%) и жесткая конкуренция (71%). Еще 65% жалуются на ложную информацию в объявлениях, 57% – на отказ сдавать жилье людям с животными, а 51% – на неприемлемые условия проживания.

Трудности, которые возникают у арендаторов / Инфографика OLX Недвижимость

Также часто упоминаются случаи мошенничества (37%), сложности с финансированием (37%), а также дискриминация – по наличию детей (36%), инвалидности (19%) или военному статусу (18%).