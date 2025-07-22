В яких випадках ФОП не потрібен, а коли – необхідний, 24 Канал пояснює з посиланням на The Page.

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Коли можна здавати квартиру без оформлення ФОП?

Якщо ви здаєте в оренду лише одне житло, відкривати ФОП необов'язково. Згідно зі законом, власник має право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, зокрема здавати його в оренду з метою отримання доходу.

Проте потрібно дотримуватися двох основних вимог:

сплачувати податки з орендного доходу;

здавати тільки одну квартиру.

У такому разі ви повинні щороку подавати декларацію про доходи та сплачувати:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5% військового збору.

Наприклад, якщо щомісячна орендна плата становить 15 тисяч гривень, загальна сума податків складе приблизно 3,45 тисячі гривень щомісяця.



У деяких випадках орендодавцям потрібно реєструвати ФОП / Фото tuipravo.info

Коли необхідно реєструвати ФОП?

Якщо ви здаєте в оренду кілька квартир або іншу нерухомість на постійній основі й отримуєте з цього систематичний дохід, потрібно зареєструватися як ФОП і обрати відповідний КВЕД.

У таких випадках зазвичай обирають третю групу оподаткування, яка передбачає:

5% єдиного податку;

1% військового збору;

обов'язкову сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), який у 2025 році становить 5 280 гривень на квартал (1 760 гривень на місяць).

Реєстрація ФОП дає можливість легально здавати кілька об'єктів і вести діяльність у рамках законодавства, сплачуючи при цьому менші відсотки податків, ніж за звичайної системи.