В яких випадках ФОП не потрібен, а коли – необхідний, 24 Канал пояснює з посиланням на The Page.
Читайте також Українці все менше цікавляться новобудовами, а ринок оренди б'є рекорди – результати дослідження
Коли можна здавати квартиру без оформлення ФОП?
Якщо ви здаєте в оренду лише одне житло, відкривати ФОП необов'язково. Згідно зі законом, власник має право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, зокрема здавати його в оренду з метою отримання доходу.
Проте потрібно дотримуватися двох основних вимог:
- сплачувати податки з орендного доходу;
- здавати тільки одну квартиру.
У такому разі ви повинні щороку подавати декларацію про доходи та сплачувати:
- 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 1,5% військового збору.
Наприклад, якщо щомісячна орендна плата становить 15 тисяч гривень, загальна сума податків складе приблизно 3,45 тисячі гривень щомісяця.
У деяких випадках орендодавцям потрібно реєструвати ФОП / Фото tuipravo.info
Коли необхідно реєструвати ФОП?
Якщо ви здаєте в оренду кілька квартир або іншу нерухомість на постійній основі й отримуєте з цього систематичний дохід, потрібно зареєструватися як ФОП і обрати відповідний КВЕД.
У таких випадках зазвичай обирають третю групу оподаткування, яка передбачає:
- 5% єдиного податку;
- 1% військового збору;
- обов'язкову сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), який у 2025 році становить 5 280 гривень на квартал (1 760 гривень на місяць).
Реєстрація ФОП дає можливість легально здавати кілька об'єктів і вести діяльність у рамках законодавства, сплачуючи при цьому менші відсотки податків, ніж за звичайної системи.