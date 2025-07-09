У DIM.RIA провели дослідження, яке охоплює первинний, вторинний та орендний ринки нерухомості. Аналізували динаміку цін, попити та пропозицію у травні 2025 року порівняно з червнем 2024. Про результати розповідає 24 Канал.

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Первинний ринок: попит зменшується, ціни майже не змінюються

У червні на ринку новобудов працювали 80% відділів продажу. За місяць в експлуатацію ввели 4 житлових комплекси (7 секцій) у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській та Полтавській областях. Найбільшу частку зданих будинків зафіксували у Рівненській (68%), Запорізькій (56%) та Одеській (54%) областях.

Ціни на первинному ринку залишаються відносно стабільними – у більшості регіонів коливання протягом місяця не перевищували кількох відсотків. Найдорожчим залишається Київ, де квадратний метр коштує 1 407 доларів. Найнижчі ціни – у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська області.

Попит на нове житло знизився майже по всій країні. Найбільше падіння інтересу зафіксували у Чернігівській (на 29%), Житомирській (на 27%) та Волинській (на 25%) областях. Винятком стала Закарпатська область, де фіксували зростання попиту на 19%.



Вартість квадратного метра у новобудовах за містами / Інфографіка DIM.RIA

Вторинний ринок: зростають і ціни, і попит

У червні кількість оголошень про продаж житла на вторинному ринку найбільше зросла в Сумській, Чернігівській областях та в Києві. Натомість у західних регіонах країни обсяг пропозиції зменшився.

Ціни на вторинне житло у червні зростали майже в усіх областях. Найдинамічніше зростання продемонструвала Херсонська область – на 8%, хоча вона все ще залишається регіоном з найнижчими цінами.

Найдорожче житло традиційно у Києві. Середня вартість однокімнатної квартири там досягла 93,3 тисячі доларів.

Попит на вторинне житло особливо помітно зріс у Тернопільській (на 35%), Сумській (на 28%) та Івано-Франківській (на 13%) областях.



Ціни на однокімнатне житло вторинного ринку / Інфографіка DIM.RIA

Ринок оренди: попит на нерухомість зростає рекордними темпами

Аналітики відзначають, що у червні ситуація на ринку оренди нерухомості суттєво відрізняється залежно від регіону: захід, центр і прифронтові області демонструють різну динаміку.

Найбільший приріст нових оголошень зафіксували у Сумській (на 79%) та Чернігівській (на 60%) областях. Водночас, попри динаміку зростання, ці регіони залишаються серед аутсайдерів за загальним обсягом пропозицій. Натомість у Запорізькій та Волинській областях кількість доступних варіантів зменшилась на 22%. У столиці цей показник скоротився на 3% у порівнянні з травнем.

Київ традиційно утримує статус найдорожчого міста для оренди житла: середня ціна в червні – 18,4 тисячі гривень.

У більшості областей ціни на оренду залишаються стабільними з коливанням у межах кількох відсотків. Серед винятків фіксують зростання у Полтавській, Запорізькій та Миколаївській областях (на 7%) та зниження цін у Кіровоградській (на 27%) і Закарпатській (на 8%).

Попит на оренду продовжує стрімко зростати. Інтерес до орендної нерухомості зберігається у всіх регіонах країни. У Києві на кожне оголошення припадає в середньому сім відгуків, тоді як в інших областях показник набагато вищий. Найбільший розрив – у Черкаській області, де співвідношення становить 1:52.