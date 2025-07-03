Ініціативу оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Деталі розповідає 24 Канал.

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Що відомо про фонд муніципального орендного житла

За словами глави уряду, будівництво нового житла замовлятимуть місцеві громади. Використання вже готових типових проєктів дозволить скоротити терміни реалізації та здешевити процес.

Насамперед право на заселення в муніципальне житло матимуть:

ветерани,

родини загиблих військових,

військовослужбовці,

внутрішньо переміщені особи (ВПО),

діти-сироти,

вчителі,

лікарі,

працівники комунальних служб.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Умови та критерії участі у програмі

Шмигаль наголосив, що до кандидатів на житло та самих квартир будуть встановлені чіткі вимоги. Наприклад, стандартом стане площа 40 квадратних метрів на сім'ю з двох осіб. Квартири мають бути повністю придатні до проживання – з меблями та необхідною побутовою технікою.



В Україні стартує програма муніципальної оренди житла / Фото

Скільки коштуватиме оренда

Розмір орендної плати розраховуватимуть за спеціальною формулою, яка враховує регіональні особливості. У середньому за оренду однокімнатної квартири доведеться сплачувати приблизно 6 000 гривень на місяць.

Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком,

– наголосив прем'єр.

Фінансування та підтримка

Фінансування проєкту відбуватиметься коштом місцевих бюджетів, а також кредитних і грантових ресурсів міжнародних партнерів.

Окрім цього, у межах проєкту HOPE за підтримки Світового банку буде відновлено житловий фонд у низці постраждалих міст – зокрема в Запоріжжі, Миколаєві, Ізюмі, Бучі та Макарові. На ці потреби спрямовують 540 мільйонів гривень для ремонту приблизно 200 багатоквартирних будинків, які зазнали руйнувань через обстріли з боку Росії.