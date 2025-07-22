Про вартість оренди помешкань у Львові 24 Канал повідомляє з посиланням на дані порталу ЛУН.
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Як змінилася вартість оренди житла у Львові?
Ціни на оренду квартир у Львові станом на кінець липня 2025 року є такими:
- 17 тисяч гривень у місяць за однокімнатну квартиру (зростання на 1% за останні пів року);
- 21 тисяча гривень у місяць за двокімнатну квартиру (зростання на 11% за останні пів року);
- 25 тисяч гривень у місяць за трикімнатну квартиру (зростання на 12% за останні пів року).
До слова, за цінами на оренду житла Львів випереджають Київ та Ужгород.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
В яких районах винайняти квартиру дорожче, а де дешевше?
Середні ціни оренди однокімнатної квартири за районами такі:
- Шевченківський – 19 000 гривень;
- Сихівський – 18 000 гривень;
- Франківський – 17 000 гривень;
- Галицький – 16 000 гривень;
- Личаківський – 15 000 гривень;
- Залізничний – 14 500 гривень.
Оренда житла у Львові продовжує дорожчати / Фото Pexels
Орендувати двокімнатну квартиру в середньому коштує:
- Шевченківський – 23 200 гривень;
- Галицький – 21 100 гривень;
- Личаківський – 20 000 гривень;
- Франківський – 20 000 гривень;
- Сихівський – 17 000 гривень;
- Залізничний – 16 100 гривень.
Середні ціни оренди трикімнатної квартири в районах:
- Галицький – 26 000 гривень;
- Личаківський – 25 300 гривень;
- Франківський – 25 300 гривень;
- Шевченківський – 19 000 гривень;
- Залізничний – 18 000 гривень;
- Сихівський – даних замало.