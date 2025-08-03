Законодавство допускає можливість виселення, але лише за певних умов і виключно за рішенням суду. Через що вас можуть виселити – розкаже 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Що каже закон?

Відповідно до Цивільного кодексу України, власник житла не має права самостійно виселяти мешканця:

змінювати замки,

перекривати воду чи електрику без судового рішення.

За що можуть виселити з квартири?

Проте у випадку серйозних порушень орендодавець може звернутися до суду з позовом про розірвання договору та виселення. Серед найпоширеніших підстав для цього:

систематичне порушення термінів оплати;

використання квартири не за призначенням (наприклад, під офіс або суборенду);

псування майна або затоплення сусідів;

гучна поведінка, скарги від сусідів, порушення тиші;

поселення сторонніх осіб без згоди власника;

борги за комунальні послуги.

Якщо договір оренди не був оформлений письмово, захистити свої права буде значно складніше як для орендодавця, так і для орендаря.



За що можуть виселити з квартири / Фото Unsplash

Суд може й відмовити у виселенні, якщо порушення були незначними або виникли з об'єктивних причин – наприклад, через тимчасову втрату роботи. Тому юристи радять зберігати всі документи, квитанції про оплату та вести офіційне листування між сторонами.

Раніше ми писали, що ціни на оренду житла в Україні зросли. Зокрема мовиться про 1-кімнатні квартири у Сумах, Одесі та Житомирі.

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