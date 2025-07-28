Відомо, що вартість оренди у Сумах зросла на 33%, в Одесі – на 25%, а в Житомирі – на 18%, передає 24 Канал з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

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Яка вартість оренди у містах України у червні?

Відповідно до дослідження, медіанна вартість оренди за червень 1-кімнатної квартири є найдорожчою у таких містах:

Київ – 16 тисяч гривень,

Львів – 17,4 тисячі гривень,

Ужгород – 18,6 тисячі гривень.

Натомість найнижча вартість фіксується у прифронтових містах – не більше 6 тисяч гривень:

Херсон – 3,5 тисячі гривень,

Харків – 4,2 тисячі гривень,

Миколаїв – 5,6 тисячі гривень,

Запоріжжя – 5 тисячі.

Цікаво, що сегмент оренди будинків теж стає активним. Таким чином, кількість відгуків збільшилась на 38%, пропозицій – на 10%, а медіанна ціна зросла на 64%.

Зверніть увагу! Найбільше подорожчала оренда в Миколаєві (+50%) та Одесі (+45%), тоді як у Хмельницькому ціни впали на 50%, а в Івано-Франківську – на 25%.