Однак і в цьому питанні є винятки. Більше про них розкаже 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".
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За якої умови та хто може увійти до вашого житла без дозволу?
Якщо сталася надзвичайна ситуація – пожежа, витік газу, затоплення чи обвал – то дозвіл власника вже не обов'язковий. Але й у такому разі не сусіди мають бігти з ключами, а спеціальні служби. Самовільно проникати у квартиру навіть у разі затоплення – заборонено.
Представники комунальних служб, які приходять для зняття показників лічильників чи технічних оглядів, зобов'язані пред'явити документи. Вони не можуть ходити по квартирі, як у себе вдома – тільки туди, де розміщене обладнання.
Хто може увійти до житла без дозволу / Фото Unsplash
Якщо хтось намагається зайти у вашу оселю без дозволу, то одразу:
- питайте документи,
- знімайте все на відео,
- викликайте поліцію.
Це ваше законне право. До речі, ще одна важлива деталь: навіть якщо людина прописана у квартирі, це не робить її автоматично власником. Прописка – лише реєстрація, а не документ на право власності.
Раніше ми розповідали, що власник житла не має права самостійно виселяти мешканця без судового рішення, навіть при порушенні договору оренди.