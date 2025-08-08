Мета таких обмежень – захист людей від небезпеки та забезпечення гуманного ставлення до диких і екзотичних видів. Яких тварин не можна тримати вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на закон України.

Кого не можна тримати вдома?

Згідно з чинним законодавством, заборонено утримання таких тварин:

великих хижаків – левів, тигрів, ведмедів, леопардів, гепардів;

приматів – шимпанзе, бабуїнів, макак, капуцинів;

отруйних видів – кобр, гюрз, скорпіонів, тарантулів;

крокодилів та алігаторів;

деяких птахів – сов, яструбів, орлів (особливо тих, що занесені до Червоної книги);

морських тварин – дельфінів, тюленів, моржів.

Ці тварини становлять серйозну загрозу для людини, погано переносять неволю та вимагають спеціальних умов утримання, які неможливо створити в умовах квартири.



Левів заборонено тримати вдома / Фото Unsplash

Що каже закон?

В Україні діє Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження". Він регулює поводження з тваринами та забороняє:

утримання видів із забороненого переліку;

жорстоке поводження, ізоляцію або неналежні умови утримання;

використання диких тварин у цирках, на фотозйомках або як розвагу в закладах харчування.

За порушення закону передбачено:

штраф до 5 100 гривень;

конфіскацію тварини;

заборону на подальше утримання.

Якщо мовиться про тварину з Червоної книги або про випадки жорстокого поводження – застосовуються кримінальні санкції:

до 8 років позбавлення волі;

штраф до 17 000 гривень;

громадські роботи або конфіскація майна.

А як щодо єнотів і змій?

Єнот-полоскун чи тхір – технічно дозволені до утримання, але мають бути прирученими та зареєстрованими у ветеринарній службі. Неотруйні змії, як-от маїсовий полоз, теж дозволені, але тільки за наявності документів про походження.



Чи можна тримати дома єнотів / Фото Unsplash

Однак навіть "нешкідливі" на вигляд тварини, виловлені з дикої природи, – це порушення.

Навіть якщо тварина вирощена в неволі, це не означає, що вона може безпечно співіснувати з людьми. Закон спрямований не на покарання, а на профілактику трагедій,

– наголосила адвокатка Олена Гончаренко.

Зоозахисники закликають українців не підтримувати чорний ринок екзотики – це загроза як для природи, так і для власної безпеки.