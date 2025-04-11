Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New Youk Times.

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Инцидент произошел в городке Паррамп, что в часе езды от Лас-Вегаса. Правоохранители наведались к мужчине, по имени Карл Митчелл, чтобы изъять тигров.

Обратите внимание! Во многих штатах США действует полный или частичный запрет на содержание дома диких животных. На федеральном уровне существует закон, который запрещает продажу и перевозку больших кошек (львов, тигров, леопардов, ягуаров, гепардов) через штаты как домашних любимцев.

Зачем мужчина держал тигров

Сейчас известно, что мужчина находится в тюрьме. В интервью телеканалу News 3 он объяснил, что является ветераном с инвалидностью и имеет ПТСР.

Министерство по делам ветеранов и мои врачи одобрили использование тигров как животных эмоциональной поддержки,

– заверил он.

Что такое ПТСР? Это сокращение от посттравматическое стрессовое расстройство. Это психическое расстройство, которое может возникнуть после переживания или свидетельства сильно травматического события.

Где сейчас животные

Сейчас тигров поместили в приют для диких животных, где они проходят медицинское обследование, а сам Митчелл остается под стражей в окружном центре временного содержания в Паррампи. Среди изъятых животных был и редкий белый тигр.

Стоит напомнить, что ранее кот Степан присоединился к ФК "Шахтер" и объявил сбор для 3 ОШБр с целью помощи украинским военным. На собранные деньги волонтеры планируют приобрести бронетранспортер М113.