В каких областях наибольший спрос на аренду жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на DIM.RIA.
Как изменилось предложение жилья в Украине?
По итогам июля количество предложений на рынке аренды жилья выросло в 5 областях:
- Волынской – на 26%;
- Кировоградской – на 18%;
- Житомирской – на 5%;
- Харьковской – на 4%;
- Ровенской – на 3%.
В остальных регионах объявлений о сдаче квартир в аренду стало меньше. Ощутимо предложение упало в областях:
- Николаевской – на 36%;
- Сумской – 26%;
- Львовской, Закарпатской, Киевской, Киеве, Черниговской, Полтавской – на 21%.
Как изменился спрос на аренду жилья?
Количество поисковых запросов в июле выросло в областях:
- Кировоградской – на 29%;
- Полтавской, Черновицкой – на 5%;
- Одесской, Житомирской, Ровенской – на 4%.
В то же время наиболее ощутимо упал спрос на аренду жилья в областях:
- Сумской – на 14%;
- Волынской, Хмельницкой – на 8%;
- Запорожской – на 6%.
Каково соотношение спроса и предложения на аренду жилья?
Николаевская область лидирует по отрыву показателей. Там спрос на аренду превышает предложение аж в 57 раз.
Далее следуют такие регионы:
- Кировоградщина – в 46 раз;
- Черкасская область – в 44 раза;
- Буковина – в 39 раз;
- Одесская область, Тернопольщина – в 38 раз.