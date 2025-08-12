В каких областях наибольший спрос на аренду жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на DIM.RIA.

Читайте также Кому труднее всего арендовать жилье в Украине: категории, которым чаще всего отказывают

Как изменилось предложение жилья в Украине?

По итогам июля количество предложений на рынке аренды жилья выросло в 5 областях:

Волынской – на 26%;

Кировоградской – на 18%;

Житомирской – на 5%;

Харьковской – на 4%;

Ровенской – на 3%.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.

В остальных регионах объявлений о сдаче квартир в аренду стало меньше. Ощутимо предложение упало в областях:

Николаевской – на 36%;

Сумской – 26%;

Львовской, Закарпатской, Киевской, Киеве, Черниговской, Полтавской – на 21%.

Как изменился спрос на аренду жилья?

Количество поисковых запросов в июле выросло в областях:

Кировоградской – на 29%;

Полтавской, Черновицкой – на 5%;

Одесской, Житомирской, Ровенской – на 4%.

В то же время наиболее ощутимо упал спрос на аренду жилья в областях:

Сумской – на 14%;

Волынской, Хмельницкой – на 8%;

Запорожской – на 6%.

Каково соотношение спроса и предложения на аренду жилья?

Николаевская область лидирует по отрыву показателей. Там спрос на аренду превышает предложение аж в 57 раз.

Далее следуют такие регионы: