В каких областях наибольший спрос на аренду жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на DIM.RIA.

Как изменилось предложение жилья в Украине?

По итогам июля количество предложений на рынке аренды жилья выросло в 5 областях:

  • Волынской – на 26%;
  • Кировоградской – на 18%;
  • Житомирской – на 5%;
  • Харьковской – на 4%;
  • Ровенской – на 3%.

В остальных регионах объявлений о сдаче квартир в аренду стало меньше. Ощутимо предложение упало в областях:

  • Николаевской – на 36%;
  • Сумской – 26%;
  • Львовской, Закарпатской, Киевской, Киеве, Черниговской, Полтавской – на 21%.

Предложение квартир в аренду в Украине

Как изменился спрос на аренду жилья?

Количество поисковых запросов в июле выросло в областях:

  • Кировоградской – на 29%;
  • Полтавской, Черновицкой – на 5%;
  • Одесской, Житомирской, Ровенской – на 4%.

В то же время наиболее ощутимо упал спрос на аренду жилья в областях:

  • Сумской – на 14%;
  • Волынской, Хмельницкой – на 8%;
  • Запорожской – на 6%.

Спрос на аренду квартир в Украине

Каково соотношение спроса и предложения на аренду жилья?

Николаевская область лидирует по отрыву показателей. Там спрос на аренду превышает предложение аж в 57 раз.

Далее следуют такие регионы:

  • Кировоградщина – в 46 раз;
  • Черкасская область – в 44 раза;
  • Буковина – в 39 раз;
  • Одесская область, Тернопольщина – в 38 раз.