Скільки українців декларують дохід від оренди житла?

Торік в Україні близько 900 осіб задекларували дохід від здачі житла в оренду, пише 24 Канал з посиланням на Олену Шуляк та РБК-Україна.

Зверніть увагу! Загальна сума задекларованого доходу склала майже 3 мільйони гривень. За оцінками Шуляк, понад 90% ринку оренди житла в Україні залишаються в тіні, тобто доходи від оренди не декларуються і податки з цих сум не сплачуються у держбюджет.

За інформацією Державної податкової служби, за останній звітний період було подано майже 3,5 тисячі декларацій на суму близько 466 мільйонів гривень, але йдеться про різні види орендної діяльності, не лише про житлову оренду.

У Пенсійному фонді додають, що субсидіями на оплату оренди житла скористалися лише 83 родини ВПО, що також вказує на масштаб проблеми.

Чому ринок оренди житла залишається у тіні?

Олена Шуляк вважає, що ключовою перепоною для легалізації орендних відносин є надмірне податкове навантаження на власників житла. На її думку, саме зниження податків може стати стимулом для того, щоб орендодавці почали офіційно декларувати доходи.

Водночас політики визнають, що в умовах повномасштабної війни та дефіциту бюджету ідея зменшення податкового навантаження виглядає непопулярною. Проте без такої зміни, за словами Шуляк, вивести ринок оренди житла з тіні буде майже неможливо, навіть якщо посилювати контроль.

Важливо! Окремою проблемою є відсутність чітких правил роботи для рієлторів. У парламенті наголошують, що за останні роки надійшли сотні тисяч скарг на шахрайські дії посередників, але законодавчі вимоги до їхньої діяльності досі не врегульовані.

Що передбачає законопроєкт про житлову політику?

Законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики" має стати рамковим документом, який визначає правила розвитку ринку житла та оренди в Україні. Згідно з даними Урядового порталу, документ закріплює:

основні принципи державної житлової політики;

підходи до забезпечення доступного житла, зокрема для внутрішньо переміщених осіб;

базові правила для ринку оренди житла та взаємодії між орендодавцями, орендарями й посередниками;

розвиток цифрових інструментів у сфері житлової політики.

Важливо! Під час доопрацювання до другого читання однією з найсуперечливіших була норма про обов'язкову державну реєстрацію всіх договорів оренди житла в спеціальній цифровій системі.

Цю пропозицію, за словами Шуляк, не змогли зберегти в тексті, оскільки існував ризик, що через неї законопроєкт не набере голосів у сесійній залі.

У пояснювальних документах до законопроєкту зазначається, що після його ухвалення уряд має напрацювати підзаконні акти, які деталізують регулювання діяльності фахівців з нерухомості, посилять захист орендарів і підвищать прозорість договорів оренди.

Коли можуть ухвалити закон про житлову політику?

У Верховній Раді розраховують, що законопроєкт №12377 буде ухвалено до кінця поточного року. Цей термін прив'язаний до зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility, за якою країна може отримати фінансову підтримку від ЄС.

Парламентарі пов'язують ухвалення документа з формуванням більш прозорого та передбачуваного ринку оренди житла, який має працювати за європейськими правилами та зменшити частку тіньових схем.

