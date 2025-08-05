Про те, яке житло обирають українці в умовах війни, 24 Канал розповідає в ексклюзивному матеріалі з посиланням на коментарі експерток з нерухомості.

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Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначає, що за дослідженням порталу покупці при виборі житла найчастіше орієнтуються на:

  • ціну – 79%;

  • площу – 74%;

  • кількість кімнат – 74%;

  • район – 71%;

  • інфраструктуру – 69%.

Також враховують планування, стан будинку та прибудинкової території, наявність паркомісць.

Поза стандартними критеріями, у наш час важливо звертати увагу на наявність укриття в будинку або поблизу, близькість до критичних об'єктів, логістику евакуації (зручні виїзди, транспортне сполучення).

Варто уникати житла поблизу потенційних цілей – об'єктів критичної інфраструктури, військових частин. Натомість тихі спальні райони, віддалені від стратегічних точок, вважаються менш ризикованими,
– зауважує експертка.

У приватному секторі варто звертати увагу на наявність облаштованого укриття: з вентиляцією, запасами та кількома виходами.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак пояснює, що критеріями ліквідності в умовах війни на первинному ринку вважають не лише локацію, зокрема безпечну віддаленість від критичної інфраструктури чи сусідства з об'єктами ППО, але й темпи реальної будівельної динаміки, яку демонстрував проєкт чи девелопер в попередні періоди, починаючи з 2022 року.

Прийнятною вважають будівельну активність, за якої проєкт має хоча б один поверх моноліта у два теплих місяці або 5 – 8% готовності. Однак слід відверто говорити про те, що середні затримки із темпами введення по ринку сягають 18 – 24 місяців,
– зауважує оглядачка ринку.

Ще один критичний момент, за її словами, це альтернативні джерела енергії на критичну та побутову інфраструктуру й готовність компанії до стресових сценаріїв. Чи є альтернативне джерело на ліфтове обладнання, насоси на подачу води, чи є можливості для під'їзду швидких, ДСНС – це питання, що хвилюють покупця.

Ліфт
Українці звертають увагу, чи є альтернативне джерело на ліфт / Фото Pexels

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха зазначає, що українці при купівлі житлової нерухомості віддають перевагу західним областям. Купують, так би мовити, як страховку.

Люди купують житло, а тоді їдуть додому у свої регіони. Західні регіони обирають на випадок, якщо, наприклад, лінія фронту наблизиться до їхнього міста,
– пояснює Олена Гайдамаха.

Частіше обирають квартири з ремонтом, адже робити його немає часу. Тому людям простіше взяти навіть трохи гірший варіант, але з ремонтом, тобто квартиру, в яку одразу можна в'їхати й жити.

Вікторія Берещак описує, як змінились запити людей на планувальні рішення, враховуючи, що багато родин забрали рідних із тимчасово окупованих чи небезпечних районів.

Нині 2-кімнатні квартири в оренду більш популярні, ніж 1-кімнатні – ця тенденція характерна і для Києва, і для Львова,
– каже експертка.

Якщо говорити про первинний фонд, особливий попит мають європланування: квартири з великими кухнями-вітальнями від 17 квадратних метрів і ізольованими спальнями у 11 – 13 квадратів. Ліквідними є квартири від 55 до 85 квадратів в діапазоні 1-, 2- і навіть 3-кімнатних планувань.

Кухня-вітальня
Українці часто обирають простору кухню-вітальню / Фото Pexels

Оксана Остапчук зазначає, що в контексті ракетних або дронових атак повністю безпечного житла не існує, якщо це не спеціалізована будівля зі сховищем. Проте є певні параметри, які можуть зменшити ризики. Адже тип будинку має значення.

Монолітно-каркасні конструкції зазвичай краще витримують ударні хвилі порівняно з застарілими панельними будинками. Однак у разі прямого влучання постраждає будь-яка конструкція,
– каже експертка.

Та радить звертати увагу не лише на тип конструкції, а й на товщину стін, перекриття, якість вікон (наприклад, двокамерні склопакети можуть краще витримати ударну хвилю).

Вікторія Берещак погоджується з думкою, що найбільш небезпечними з погляду воєнних ризиків є панельні будинки. Та додає, що з цієї причини нині можна знайти такі квартири з дисконтом до 20, а то й 30% від звичних цін в Києві.

Крім того, за словами Олени Гайдамахи, після монолітно-каркасних відносно безпечнішими є цегляні будинки.

Оксани Остапчук наголошує – квартири на першому чи останньому поверсі мають свої переваги та ризики.

Перший поверх:

  • легший та швидший доступ до укриття;

  • вища ймовірність ураження уламками від вибухів на вулиці;

  • більше вуличного шуму.

Багатоповерхівка
Перші та останні поверхи мають як свої переваги, так і недоліки / Фото Pexels

Останній поверх:

  • менше шуму згори;

  • кращі краєвиди з вікна;

  • складніша евакуація в екстреній ситуації;

  • більший ризик пошкодження даху (в контексті як воєнного часу, так і не передбачуваних обставин – негода тощо).

У реаліях війни перший поверх виглядає практичнішим, але якщо будинок обладнаний надійним укриттям, важливішим є не поверх, а загальна безпека району та будівлі. Актуальним може стати досвід Ізраїлю, де в будинках облаштовують спеціальні shelter room. Наразі це не є поширеною практикою в Україні, але вже маємо приклади забудовників, що пропонують покупцям ЖК з кімнатами-укриттями у кожній квартирі.

Водночас Вікторія Берещак додає, що і для вторинки, і для первинки комфортними стали поверхи від 2 до 7, максимум 9, щоб на випадки вимкнень світла можна було без особливих труднощів дістатись квартири або вийти з неї.

Олена Гайдамаха ділиться досвідом, що в Києві довго не продаються квартири на 24, 25, 26 поверхах.

Таких новобудов у нас є багато по місту. Ці поверхи не хочуть розглядати, тому що бояться локдаунів і прильотів. Але останнім часом ми бачимо, що прильоти випадкові, збиття випадкові – прилітає і на перший, і на четвертий, і на шостий, і на двадцять шостий,
– зауважує президентка АФНУ.

Це питання, як відмічає Оксана Остапчук, залежить від цілей і можливостей покупця.

Особливості житла в новобудовах:

  • підходять для інвестування з метою подальшого перепродажу або здачі в оренду;

  • часто потребують ремонту, що збільшує загальні витрати;

  • зазвичай дешевші, ніж схожі пропозиції на вторинці у районі поблизу (але не обов'язково і залежить від багатьох факторів як-от розташування ЖК чи його клас);

  • важливо перевірити забудовника на предмет надійності й дозвільних документів.

Вторинна нерухомість
Перевага вторинного житла – туди можна одразу заселятися / Фото design-homes

Особливості вторинного житла:

  • можна заселитися одразу;

  • сформована інфраструктура та відоме середовище;

  • можна реально оцінити стан квартири й будинку;

  • потребують ретельного вивчення документів продавця/власника (чи прописаний хтось ще у житлі, чи немає боргових зобов’язань, чи не перебуває майно під арештом тощо)

  • можливі проблеми зі старими мережами.

Деякі забудовники почали проєктувати житло з укриттями та автономними джерелами живлення – це може бути конкурентною перевагою новобудови над вторинкою. Також при купівлі новобудови у вас є можливість скористатись програмою єОселя або програмами розтермінування від забудовника. На вторинці також є можливість скористатись житловими сертифікатами від держави (якщо продавець не проти), або домовитися на меншу суму.

Якщо шукаєте житло для себе прямо зараз – краще дивитися вторинку. Якщо плануєте довгострокову інвестицію – варто звернути увагу на перевірену новобудову,
– підсумовує Оксана Остапчук.

Вікторія Берещак додає: обираючи квартиру і вагаючись між первинкою і вторинкою, слід розуміти, що критеріями для вас мають бути персональні очікування від локації, інфраструктурного наповнення, стану інженерних комунікацій, планувальних рішень, соціально-побутової інфраструктури району, а також середовища і ком'юніті, яке ви хочете отримати.