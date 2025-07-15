Скільки ж коштує збудувати будинок та як можна зекономити на матеріалах, 24 Канал розповідає з посиланням на "РБК-Україна".

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Що відбувається з попитом і цінами на будівництво та ремонт?

За інформацією OLX Нерухомість, у травні 2025 року кількість охочих придбати будинок в Україні збільшилася на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У середньому на одне оголошення припадало 4,7 відгуку. Водночас зросла й медіанна вартість об'єктів – до 2,7 мільйона гривень, що на 25% більше, ніж торік.

Це привело до активнішого попиту і на товари для будівництва та ремонту. Тільки на OLX у травні було розміщено понад 700 тисяч оголошень з продажу таких товарів – від будматеріалів до інженерного обладнання.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Якими є актуальні ціни на будматеріали та техніку?

Цегла, бетон, піноблоки: нові – від 500 гривень, вживані – від 200 гривень.

Пиломатеріали: нові – приблизно 1 000 гривень, вживані – від 200 гривень.

Металопрокат, арматура: нові – 208 гривень, вживані – 400 гривень.

Комунікаційні системи . Опалення (котли, димоходи, теплообмінники): нові – 2 500 гривень, вживані – 2 000 гривень; електрика (кабелі, сонячні панелі, щитки): нові – 450 гривень, вживані – 400 гривень; сантехніка (унітази, змішувачі, мийки): нові – 1 100 гривень, вживані – 800 гривень; вентиляція: нові – 1 000 гривень, вживані – 1 100 гривень.

. Опалення (котли, димоходи, теплообмінники): нові – 2 500 гривень, вживані – 2 000 гривень; електрика (кабелі, сонячні панелі, щитки): нові – 450 гривень, вживані – 400 гривень; сантехніка (унітази, змішувачі, мийки): нові – 1 100 гривень, вживані – 800 гривень; вентиляція: нові – 1 000 гривень, вживані – 1 100 гривень. Ремонт та оздоблення. Лакофарбові матеріали: нові – 490 гривень, вживані – 382 гривні; шпалери: нові – 350 гривень, вживані – 250 гривень; фурнітура, вікна, двері: нові – 2 700 гривень, вживані – 1 300 гривень.

Найбільше за рік здорожчали цегла та піноблоки – їхня ціна подвоїлася. Загалом по більшості категорій зростання становить у середньому 50 – 200 гривень.



Ціни на ремонт в Україні підвищилися / Фото Pexels

Якими є витрати на облаштування житла?

Оформлення будинку також потребує чималих інвестицій. Вартість вживаних меблів у 2025 році виглядає так:

дивани — 6 000 гривень (на 700 грн дорожче, ніж торік);

шафи – 3 000 гривень;

ліжка – 4 000 гривень;

стільці – 1 200 гривень;

комоди — 2000 гривень.

Загальне зростання цін на меблі становить від 15 до 20%, при цьому дивани подорожчали найбільше.

До слова, все більше українців обирають вживані будівельні матеріали та техніку, адже це дозволяє заощадити від 40 до 60% у порівнянні з покупкою нових товарів.