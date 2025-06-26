Про це свідчать результати опитування щодо готовності українців купувати житло, яке провів маркетплейс DIM.RIA. Їх цитує 24 Канал.

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Скільки українці готові витратити на житло

У 2025 році середній бюджет на придбання житла в Україні знизився або залишився на рівні 2024 року. Найбільше охочих купити нерухомість планують витратити від 30 до 50 тисяч доларів. Водночас зменшилася кількість тих, хто розглядає варіанти дорожчі за 50 тисяч доларів.

Більшість українців залишаються жити у своїх рідних містах. Проте зросла частка тих, хто переїжджає у більш безпечні регіони країни або за кордон – цей показник вищий, ніж у 2024 році.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

З яких причин люди купують помешкання

Серед основних причин для купівлі житла користувачі маркетплейсу найчастіше називали бажання:

замінити орендовану нерухомість на власну – 42%;

змінити місце проживання – 33%.



Скільки українці готові витратити на купівлю житла / Інфографіка DIM.RIA

На яке житло найбільший попит

Найбільший попит мають квартири на вторинному ринку. Також покупці активно цікавляться приватними будинками, які продають безпосередньо власники. Новобудови – як квартири, так і будинки – поступаються за популярністю, займаючи третє й четверте місця відповідно. Найменше зацікавлення викликають смартквартири.