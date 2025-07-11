Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе в коментарі для УНІАН, який цитує 24 Канал.

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Подорожчання будівництва житла та ремонту

В Україні відчутно зросли ціни на будівництво житла та ремонтні роботи – як у квартирах, так і в приватних будинках. Їхня вартість за останні кілька років фактично подвоїлася.

Чому ціни зросли

За словами Парцхаладзе, на зростання вартості впливає одразу кілька чинників:

подорожчання будматеріалів,

зростання зарплат через дефіцит кадрів,

ускладнена логістика,

впровадження сучасних технологій,

інфляція та наслідки війни.

Зокрема, постачання матеріалів стало дорожчим через підвищення цін на пальне та перебої в логістиці. Крім того, є нестача імпортної сировини – наприклад, скла.

Ще одна критична проблема – нестача фахівців. Як відзначає Парцхаладзе, галузь потерпає від масового кадрового голоду через мобілізацію, еміграцію та загальне скорочення населення. У деяких компаніях нестача персоналу сягає 60 – 70%.



В Україні дуже подорожчало будівництво / Фото Pexels

Приблизно 70% будівельників наразі перебувають на фронті. У найближчі 5 – 7 років країна може зіткнутися з нестачею до 3 мільйонів працівників у будівельній сфері.

Також президент конфедерації зауважив, що фахівці, які не працюють за спеціальністю понад два роки, частково втрачають кваліфікацію. З огляду на те, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік, багато будівельників втратили навички.

Що може допомогти

Як вихід Парцхаладзе пропонує впровадження короткотермінових навчальних програм, орієнтованих на практику. Вони дозволять швидко підготувати кадри з найбільш популярних спеціальностей і допоможуть ветеранам адаптуватися до мирного життя.

Скільки коштує будівництво в різних регіонах

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, станом на 1 квітня 2025 року середня вартість будівництва одного квадратного метра житла в Україні становила понад 24 685 гривень.

Найдорожче зводити житло в столиці: у Києві "квадрат" обходиться у 28 850 гривень. Високі ціни також зафіксовані в:

Харківській області – 25 945 гривень,

Донецькій – 25 928 гривень,

Чернігівській – 24 715 гривень,

Київській – 24 654 гривень.

Найдешевше будівництво в Кіровоградській області (20 980 гривень), а також у Закарпатській (21 429 гривень) і Житомирській (21 699 гривень) областях.