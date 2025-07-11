Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в комментарии для УНИАН, который цитирует 24 Канал.

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Подорожание строительства жилья и ремонта

В Украине ощутимо выросли цены на строительство жилья и ремонтные работы – как в квартирах, так и в частных домах. Их стоимость за последние несколько лет фактически удвоилась.

Почему цены выросли

По словам Парцхаладзе, на рост стоимости на рост стоимости влияет сразу несколько факторов:

подорожание стройматериалов,

рост зарплат из-за дефицита кадров,

усложненная логистика,

внедрение современных технологий,

инфляция и последствия войны.

В частности, поставки материалов стало дороже из-за повышения цен на топливо и перебоев в логистике. Кроме того, есть недостаток импортного сырья – например, стекла.

Еще одна критическая проблема – нехватка специалистов. Как отмечает Парцхаладзе, отрасль страдает от массового кадрового голода из-за мобилизации, эмиграции и общего сокращения населения. В некоторых компаниях нехватка персонала достигает 60 – 70%.



В Украине очень подорожало строительство / Фото Pexels

Примерно 70% строителей сейчас находятся на фронте. В ближайшие 5 – 7 лет страна может столкнуться с нехваткой до 3 миллионов работников в строительной сфере.

Также президент конфедерации отметил, что специалисты, которые не работают по специальности более двух лет, частично теряют квалификацию. Учитывая то, что полномасштабная война продолжается уже четвертый год, многие строители потеряли навыки.

Что может помочь

В качестве выхода Парцхаладзе предлагает внедрение краткосрочных учебных программ, ориентированных на практику. Они позволят быстро подготовить кадры по наиболее востребованным специальностям и помогут ветеранам адаптироваться к мирной жизни.

Сколько стоит строительство в разных регионах

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, по состоянию на 1 апреля 2025 года средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья в Украине составляла более 24 685 гривен.

Дороже всего возводить жилье в столицев Киеве "квадрат" обходится в 28 850 гривен. Высокие цены также зафиксированы в:

Харьковской области – 25 945 гривен,

Донецкой – 25 928 гривен,

Черниговской – 24 715 гривен,

Киевской – 24 654 гривен.

Самое дешевое строительство в Кировоградской области (20 980 гривен), а также в Закарпатской (21 429 гривен) и Житомирской (21 699 гривен) областях.