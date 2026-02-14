Що про права квартирантів каже закон?

Як йдеться у статті 47 Конституції України, нікого не можуть примусово вигнати із помешкання, якщо цього не передбачає закон або рішення суду. Тобто самовільна заміна замків чи винесення речей орендаря без судового рішення є незаконними.

Коли договір можуть розірвати?

Найменше захищені ті, хто орендує квартиру без письмової угоди. У випадку конфлікту орендарю складно довести право користування житлом, а власник може заявити, що в приміщенні перебувають сторонні люди без законних підстав.

Окрема підстава для розірвання – заборгованість. Відповідно до статті 825 Цивільного кодексу України, орендодавець має право вимагати припинення договору, якщо орендну плату не вносять понад 6 місяців у разі довгострокової оренди або більш як двічі поспіль – при короткостроковій. Тобто після другого системного прострочення власник може звернутися до суду.

Найпоширеніші причини виселення з квартири:

орендар регулярно не сплачує орендну плату;

використовує житло не за призначенням (наприклад, під офіс чи склад);

завдає шкоди майну;

створює небезпеку або суттєві незручності для сусідів.

Якщо у квартирі регулярно проводять гучні вечірки або ведуть комерційну діяльність, це розцінюється як порушення умов користування. Закон також дозволяє розірвати договір у випадку руйнування чи псування житла або його нецільового використання.

У 2026 році суди дедалі частіше беруть до уваги акти ОСББ, фото- та відеофіксацію порушень як належні докази.

Як мінімізувати ризики?

Аби уникнути раптових конфліктів і судових спорів, орендарю слід:

укладати письмовий договір із чітко прописаними умовами;

зберігати квитанції або інші підтвердження оплат;

дотримуватися правил користування житлом і умов договору.

Юридична формалізація відносин – це захист як для власника, так і для квартиранта. Без договору обидві сторони залишаються без реальних гарантій.

Як хочуть реформувати ринок оренди житла в Україні?

У Верховній Раді готують законопроєкт, який має врегулювати ринок оренди житла та діяльність рієлторів і вивести його з тіні. Документ передбачає зниження податкового навантаження для власників і запровадження чітких правил роботи. За здавання житла без реєстрації договору та сплати податків можуть запровадити значні штрафи.

Також обговорюється можливість зменшення ставки податку до 5– 7% або податкових пільг для тих, хто здає житло ВПО. Водночас частина власників може піти з ринку через нові вимоги, що потенційно вплине на вартість оренди. Загалом ініціатива спрямована на підвищення прозорості та безпеки для всіх учасників ринку.